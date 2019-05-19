Євробачення 2019: Вєрка Сердючка феєрично переспівала пісню Toy

Епатажна українська співачка виступила у фіналі Євробачення-2019. Дивіться, як наша виконавиця запалювала публіку у Тель-Авіві, виконуючи пісню торішньої переможниці Нетти Барзілай!

У фіналі пісенного конкурсу Євробачення-2019, який проходить у Тель-Авіві, Ізраїль були запрошені кілька зірок світового масштабу. Однією зі співачок, які виступили на головній європейській сцені, стала Вєрка Сердючка, яка неабияк запалила публіку своїм шаленим і веселим співом!

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Зазначимо, що Вєрка цьогоріч – єдина представниця на Євробаченні від України. Щоправда, до Тель-Авіва вона прилетіла не для того, щоб боротися за перемогу, а щоб виконати пісню торішньої переможниці Нетти Барзілай "Toy". Зауважимо, що Вєра впоралася з цією піснею аж ніяк не гірше, ніж Нетта.

Дивитись онлайн відео виступу Вєрки Сердючки - Toy у фіналі Євробачення 2019:

Без паніки! Це був своєрідний перформанс, у рамках якого переможці й не лише виконували пісні один одного. Зазначимо, що пісня Вєрки Сердючки "Dansing Lasha Tumbai" дісталася представниці Кіпру Елені Фурейрі, котра торік виступала на Євробаченні.

Епічний виступ завершився спільним виходом на сцену усіх, хто старався переспівати пісні інших представників Євробачення.

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