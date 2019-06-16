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Сексуальна кохана Кріштіану Роналду та гола Настя Каменських розбурхали мережу (18+)
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Втомилися годинами гортати стрічку Instagram? Боїтесь, що одного чудового дня він засмокче вас і ви не знайдете дороги назад? Тоді саме для вас наша щотижнева рубрика, в якій ми швидко/коротко/весело обговоримо новинки Instagram'у України й не лише ;)
Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України та світу.
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Почнемо зі справжньої сенсації цього тижня. Найзавидніший холостяк України, телеведучий Дмитро Комаров розповів усім своїм прихильникам, що таємно одружився. Бідолашні дівчата, які упадали за найкрутішим тревелером країни. А тепер найцікавіше: ким стала його обраниця? Дмитро Комаров вирішив збудувати сім'ю зі своєю партнеркою по проекту "Танці з зірками" Олександрою Кучеренко. І хоч їм не вдалося перемогти, доля нагородила їх чимось більшим, аніж просто кубком. Гірко!
А ми продовжуємо! Сьогодні весь світ святкував День батька. З цієї нагоди співачка Джамала поділилася зі своїми підписниками милим фото, на якому її батько тримає на руках свого внука. Гортайте серію та дивіться, які ж вони милі:
Не обійшлося без ще однієї співачки, котра виклала фото зі своїм татусем. Оля Цибульська не лише поділилася з прихильниками світлиною, а й присвятила йому кілька рядків, які лише підкреслюють, наскільки сильно вона любить свого батька: "Я дуже тебе люблю і рада, що ми бачимось коли захочеться, бо ви тепер дуже поруч не тільки духовно, а і в кілометрах! Тату, Ти найкращий у світі! Ай лав Ю! І дуже хочу щоб Ти посміхався".
Співак Сем Сміт, котрий просто обожнює шокувати своїх підписників, цього разу виклав дуже миле раритетне фото зі своїм батьком. Дивіться, яким карапузом був цей надзвичайно крутий співак!
Чарівна телеведуча Лілія Ребрик приголомшила своїх фанатів "шаленим" образом. Такою ви її однозначно не бачили! До слова, так вона виглядає під час зйомок комедійної стрічки "Великі вуйки", а на фото разом із нею її маленькі неймовірні донечки ;)
Вгадайте-но, чиї це маленькі рученята? Цей малюк з'явився на світ порівняно нещодавно, що й логічно. Ну гаразд, перед вами синочок Меган Маркл і принца Гаррі. Таким чином подружжя вирішило привітати усіх з Днем батька.
Яскрава Ірина Федишин також привітала усіх українців зі святами. Маємо надію, що завтрашній вихідний день вдасться на славу! Не полінуйтесь вибратись кудись за місто або ж просто проведіть цю днину так, аби вам було що згадати ;)
А ми знову змушуємо вас вгадати, хто на фото. Отже, на цій кумедній і стильній серії світлин – Дуа Ліпа. Ефектна та крута співачка, яку знають у всьому світі. Погодьтесь, що вона аж ніяк не змінилась за останні роки!
Такою Зої Кравіц ви точно не бачили! До слова, а ви вже почали дивитися другий сезон "Великої маленької брехні"? Нам обіцяють, що інтриги буде ще більше, і що серіал не залишить нікого байдужим!
Надя Дорофєєва не лише роздягається на камеру, а й не лінується показувати, наскільки у неї крутий смак. Погодьтесь, вона може і буде виглядати приголомшливо навіть тоді, коли не докладатиме до цього зовсім ніяких зусиль!
Чарівна модель та кохана Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес приголомшує своєю зовнішністю, адже нею можна милуватися вічно. Втім, чом би ми мали дивуватися, адже красуні усього 25 років ;)
Наостанок залишаємо вам оце гаряче-гаряче фото Насті Каменських. Нехай буде спекотним не лише цей літній вечір, а й ціле літо!
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