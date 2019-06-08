Максимум сексу: Настя Каменських оголила груди, а Тіна Кароль – стегна (18+)

Втомилися годинами гортати стрічку Instagram? Боїтесь, що одного чудового дня він засмокче вас і ви не знайдете дороги назад? Тоді саме для вас наша щотижнева рубрика, в якій ми швидко/коротко/весело обговоримо новинки Instagram'у України й не лише ;)

Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України та світу.

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Почнемо зі спекотної Тіни Кароль, котра розбурхала мережу своїм спокусливим фото, викладеним в Instagram. Поп-діва звабливо позує у чорній сукні, оголяючи стегно. Не дивно, що її підписники засипали співачку компліментами. Сама ж Тіна, традиційно, майже нічого не написала під світлиною, аби користувачі могли самостійно домислити, що вона мала на увазі, публікуючи фото!

DJ NANA також вирішила розігріти всіх, хто на неї підписаний. А ті, хто ще цього не зробили, повинні лікті собі кусати, адже вона завжди викладає щось гаряченьке в мережу. Цього разу вона показала, як би виглядала Мерилін Монро, якби вона жила у XXI столітті. Гортайте серію, адже тут надзвичайно спекотно:

Дженніфер Лопес не була б собою, якби не постила фото, на яких чітко видно, наскільки багато вона працює над своїм тілом. Якщо сукні, то такі, аби було видно її сталевий прес або ж розкішні довгі ноги. Нею можна милуватися вічно, а також надихатися на нові звершення, переглядаючи відео з її тренувань!

Beyonce – справжня стиляга. Це вона регулярно доводить на своїй сторінці в мережі. Цього разу співачка виклала світлину, на якій позує у екстремально короткій сукні поверх якої одягнений модний тренч. Утім, максимум уваги приділений її розкішній фігурі, а не вбранню, яке її підкреслює ;)

Не могли ми оминути увагою й Настю Каменських, чия сторінка така ж спекотна, як і сама співачка. Попри те, що вона нещодавно одружилася, на її сторінці далі з'являються провокативні та дуже гарячі фото. Одне з них вона виклала, аби подякувати прихильникам за те, що вони завжди з нею. До слова, на її сторінку в Instagram підписалися майже чотири мільйони користувачів мережі!

Ще одна гаряча дівчина, Дуа Ліпа, виклала в мережу кадр, який приковує увагу. Воно й не дивно, адже співачка одягнула піджак на голе тіло, що виграшно підкреслює її бюст. Сміливо чи звичний уже тренд?

Надя Дорофєєва теж не соромиться хизуватися своїм розкішним тілом. Он, на днях вона виклала кадр зі зйомок на якому вона позує на яхті в купальнику. Втім, не всім її прихильникам припав до душі образ Наді. Один із користувачів запитав, чому вона одягнула два купальники? Цікаво, де він побачив другий?!..

Ну куди ж без неї? Кім Кардашян теж обожнює викладати свої оголені, а іноді й не зовсім, фото. Цього разу прихильники зірки реаліті-шоу могли насолодитися її вигинами, які вона акуратно вмостила у ванну. Зауважимо, що нічого вульгарного в цім кадрі немає, ну, хіба, крім самої Кім ;)

TAYANNA теж насолоджується літом. Це підтверджують кадри, які вона виклала на своїй сторінці. Чарівна співачка позує в басейні абсолютно оголеною, прикриваючи те, що не повинна "бачити" камера.

Rihanna теж не лінується вести свій Instagram. Щоправда, наразі він більше нагадує рекламний майданчик, на якому вона виставляє спідню білизну власного виробництва. Втім, це таке, адже рекламує її вона самостійно. Просто гляньте, які апетитні форми у РіРі!

Майлі Сайрус теж розбурхала мережу. Щоправда, це фото – частина соціальної реклами, яка стосується свободи абортів. Таким чином співачка й актриса привертає увагу до теми, яка є особливо актуальною сьогодні!

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