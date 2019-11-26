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Сексуальна Белла Хадід позувала у скляному кубі

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Белла Хадід - фото 1
Белла Хадід / stylecaster

Модель Белла Хадід показала робочі будні. Шанувальники у захваті від нового відео зірки!

Американська модель Белла Хадід розмістила в Instagram відео зі студії, на якому вона зображена всередині скляного куба, в той час як двоє людей забивають його цвяхами.

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"Я зачиняюся у своєму готельному номері після роботи на 27-й день поспіль", – написала вона. Нагадаємо, Белла Хадід народилася 9 жовтня 1996 року. Вона підписала контракт з IMG Models в 2014 році. У неї є також старша сестра – модель Джіджі Хадід, яка народилася 23 квітня 1995 року.

Нещодавно Белла також поділилась з прихильниками відео залаштунків зі свіжої зйомки, для якої стала короткостриженою брюнеткою і позувала у мокрій сорочці на голе тіло.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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