Оголена Белла Хадід розбурхала фанатів гарячими відео (18+)

Знаменита модель Белла Хадід не припиняє тішити прихильників пікантними кадрами, а нещодавно показала залаштунки однією з недавніх зйомок. Тут справді спекотно!

23-річна американська модель та ангел Victoria's Secret Белла Хадід знаходить час не лише для власної кар'єри, а й для свого профілю в соцмережі Instagram, де у неї понад 26 мільйонів шанувальників. І це зовсім не дивно, адже дівчина зі скромним характером і перчинкою ділиться майже всім, що трапляється в її житті.

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Нещодавно Белла поділилась з прихильниками відео залаштунків зі свіжої зйомки, для якої стала короткостриженою брюнеткою і позувала у мокрій сорочці на голе тіло. Всього за 6 годин допис зібрав майже пів мільйона переглядів і продовжує підкорювати мережу. Гортайте галерею:

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