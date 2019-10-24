Сексуальна Белла Хадід захопила у крихітному купальнику

Популярна модель Белла Хадід розбурхала шанувальників ефектним селфі без косметики у звабливому купальнику. Ця дівчина знає, як привернути до себе увагу.

22-річна американська модель Белла Хадід активно працює над власною кар'єрою, але знаходить час і для свого профілю в соцмережі Instagram, де у неї понад 26,4 млн підписників. І це зовсім не дивно, адже дівчина не має комплексів щодо своєї фігури та із радістю ділиться з шанувальниками майже всім, що трапляється у її житті.

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Нещодавно красуня підтвердила це та опублікувала селфі у крихітному бікіні, яке ледве приховує сексуальні форми. Коментатори навіть порівняли модель з міфічною сиреною та амазонкою.

instagram.com/bellahadid

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