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Сексуальна Белла Хадід розбурхала мережу голими грудьми (18+)

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Белла Хадід показала груди - фото 1
Белла Хадід показала груди / instagram.com/bellahadid

Популярна модель Белла Хадід опинилась у центрі уваги мережі через пікантне фото топлес. Новий образ та демонстрація апетитних форм отримали справжній шквал коментарів!

22-річна американська модель Белла Хадід активно працює над власною кар'єрою, але знаходить час і для свого профілю в соцмережі Instagram, де у неї понад 25,9 млн підписників. І це зовсім не дивно, адже дівчина не має комплексів щодо своєї фігури та із радістю ділиться з шанувальниками майже всім, що трапляється у її житті.

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Нещодавно Белла влаштувала активне обговорення через сексуальне фото, на якому вона позує топлес з коротким чорним волоссям, прикриваючи груди руками в ефектних шкіряних рукавицях. Відзначимо, що ця пікантна зйомка була для видання Pop magazine ще у серпні. А свіже фото за лічені години фото зібрало понад 800 тисяч лайків та більш як 3 тисячі захоплених коментарів. Ця крихітка вміє вражати!

instagram.com/bellahadid - фото 355775
instagram.com/bellahadid

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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