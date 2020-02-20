Самостійна подорож до Болгарії: як усе організувати і зекономити

Як відпочити в Болгарії самостійно? Та дуже просто! Розповідаємо про вартість квитків і проживання, на яких курортах провести час, що подивитися і де саме відпочити.

Одним з найпопулярніших напрямків для самостійних мандрівників була і залишається Болгарія. Читайте, як самостійно зібратися на відпочинок до Болгарії і нічого не забути.

І ще: Самостійна подорож до Туреччини

Як дістатися Болгарії

Автобусом з Києва. Їхати в Болгарію краще з Києва. Найчастіше туристи використовують автобусні перевезення за маршрутом Київ-Созополь, за часом займає приблизно 24 години. Вартість проїзду в межах 65-70 EUR в обидва напрямки і 40-50 EUR в одному. Також можна забронювати невеликий автобус приватної компанії, розрахований на 7 пасажирів.

з Києва. Їхати в Болгарію краще з Києва. Найчастіше туристи використовують автобусні перевезення за маршрутом Київ-Созополь, за часом займає приблизно 24 години. Вартість проїзду в межах 65-70 EUR в обидва напрямки і 40-50 EUR в одному. Також можна забронювати невеликий автобус приватної компанії, розрахований на 7 пасажирів. Літаком з Києва. З Києва долетіти можна до найбільших аеропортів Болгарії, Софії і Пловдива, а також до приморських курортів Варна і Бургас. Найбільш вигідно дістатися літаком до Софії, а потім здійснити трансфер до потрібного міста. Переліт займе близько 2-2,5 години. З травня по вересень більшість авіакомпаній пропонує додаткові чартерні рейси.

з Києва. З Києва долетіти можна до найбільших аеропортів Болгарії, Софії і Пловдива, а також до приморських курортів Варна і Бургас. Найбільш вигідно дістатися літаком до Софії, а потім здійснити трансфер до потрібного міста. Переліт займе близько 2-2,5 години. З травня по вересень більшість авіакомпаній пропонує додаткові чартерні рейси. Потягом з Києва. Приїхати зі столиці України до Болгарії на поїзді можна з пересадкою в Будапешті або в Белграді. Такі поїздки в Будапешт здійснюються щодня. З Белграда: двічі на день, ціна 35 EUR. З Будапешта: кожен день, вартість 65 EUR. Крім того, з травня по вересень курсує прямий потяг Київ – Софія. Він вирушає з Київського центрального вокзалу щодня.

Як вибрати житло в Болгарії за мінімальною ціною

Для пошуку готелів ми зазвичай використовуємо сайти. Вони дозволяють автоматично порівняти ціну в різних системах бронювання і вибрати найдешевший варіант. Ключова перевага таких сервісів – можливість швидко впорядкувати готелі за бажаною кількістю зірочок і ціною, перейти на карту і вибрати готель поруч з морем і подалі від галасливого центру.

Звичайно ж, до кожного готелю додаються фото, опис і список послуг і оцінка з відгуками постояльців.

Якщо ви хочете жити не на популярному курорті на кшталт Сонячного берега, а в нормальному місті, радимо оселитися не в готелі, а у зйомній квартирі. З досвіду туристів ціна виходить практично однаковою, а жити у власній квартирі приємніше, ніж в готелі.

Обираємо курорт: Золоті піски

Золоті піски... що може бути краще за відпустку у цьому прекрасному місці? Велика кількість історичних пам'яток в Золотих Пісках робить цей курорт дуже привабливим. У самому центрі курорту знаходиться церква Святого Іоанна Хрестителя з примітною каплицею. Золоті піски – найбільший курорт Болгарії, розташований на узбережжі Чорного Моря, мекка, як активного туризму, так і сімейного відпочинку. Що стосується активності: велопрогулянки, яхтовий туризм кінноспортивна база, аквапарк "Акваполіс". Для дітей: дитяче містечко з картингом, верхова їзда на поні, спортивні центри, теніс, міні-гольф, комп'ютерні і електронні ігри, паровозики і надувні замки, численні дитячі басейни, водні гірки і так до нескінченності.

Болата

Цей незвичайний пляж у вигляді підкови надійно укритий від сторонніх очей жовтуватими скелями і хвойним лісом. В затишній бухті Болата в 14 км від Каварни можна не тільки валятися на теплому пісочку, а й підглядати за дикими качками, кататися на човні, а якщо пощастить, ще й дельфінів фотографувати. Загляньте в скельні печери із залишками античного поселення і обов'язково насолодіться панорамою Болата з висоти.

Несебр

Несебр розташований недалеко від Сонячного берега, складається зі старої і нової частини. Місто-музей Несебр стоїть на невеликому півострові, ідеально підійде для любителів піших романтичних прогулянок, старовини і затишних вуличок. Тут ви зустрінете безліч кафе і ресторанів з місцевим неповторним колоритом, а також сувенірних крамничок.

Середні ціни на їжу в Болгарії 2020

простий бюджетний сніданок в кафе 6 левів

ланч 10 левів

обід в недорогому кафе 15 левів

обід в хорошому ресторані 40 левів

пообідати в МакДональдзі 8 левів

0,5 літра домашнього пива 2 лева

чашка капучіно стандартного розміру 2-2,5 лева

пляшка води 0,33 л 1 лев

Транспорт і оренда авто

У містах і селищах Болгарії можна користуватися рейсовими автобусами. Коштують вони зовсім недорого: близько 1,5 левів. Відчутна перевага місцевих автобусів, практично у всіх є відкритий Wi-Fi. Ще один хороший варіант – оренда автомобіля, якщо ви не хочете провести всю відпустку в одному місці.

Поради мандрівникам

Досвідчені туристи рекомендують тим, хто зважиться на самостійний відпочинок в Болгарії, продумати деталі і зважити перш за все фінансові можливості. Перша група витрат – обов'язкові. Без них поїздка не відбудеться. Це придбання квитків та бронювання житла. Інша частина витрат пов'язана з розвагами, харчуванням, екскурсіями, транспортом і всім іншим, що включає в себе безпосередньо відпочинок на місці. Тут можна на чомусь значно заощадити або, навпаки, дозволити собі кілька тижнів розкішного життя.

На останок. Організувати самому свою поїздку неважко. Так, доведеться приділити цьому питанню трохи більше часу. У деяких моментах може знадобитися навіть все ваше терпіння і витримка. Але підсумок того вартий. Ви отримаєте незабутній досвід самостійної подорожі: по дорозі в Болгарію побачите багато цікавих місць; будете вільні самому розпоряджатися своїм часом; краще познайомитеся зі звичаями і культурою країни (бо щільно будете спілкуватися з місцевим населенням).

Більше корисного: Грузія – це дешево: інструкція, як провести місяць у Батумі за дві мінімалки