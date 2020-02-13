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Самостійна подорож до Туреччини: як усе організувати і зекономити
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Як поїхати до Туреччини самостійно у 2020 році? Цим питанням задаються багато туристів, особливо зараз, коли настав час обирати напрям для літньої відпустки.
Самостійний відпочинок у Туреччині для багатьох ще в новинку, тому ми розповімо, що подивитися в країні, як забронювати готель, які там ціни на їжу та квитки, а також вирішимо, коли краще брати тур, а коли їхати до Туреччини самостійно.
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Самостійна подорож, тобто відпочинок не за путівкою, не означає дешевий відпочинок! В ту ж Туреччину, Єгипет або Туніс найчастіше вигідніше їздити за тур путівкою, особливо якщо цікавить відпочинок тільки в готелі "все включено". Самостійний відпочинок не дешевший, але однозначно цікавіший, а зараз ще і надійніший.
Куди їхати в Туреччині
- У Стамбул і / або уздовж регіону Мармурового моря: якщо хочете познайомитися з Туреччиною епохи великих османів і зануритися в атмосферу одного з найпрекрасніших міст світу
- У Каппадокію, якщо хочете побачити неймовірні унікальні пейзажі, дізнатися більше про історію перших християн і пожити в печерних готелях
- На Егейське узбережжя, щоб побачити чудові пам'ятники античної епохи, викупатися в гарячих джерелах Паммукале і відчути чарівність маленьких приморських міст Туреччини
- На Бірюзове узбережжя, якщо хочете провести час на найбільш мальовничому узбережжі регіону, далеко від великих готелів і натовпів туристів
- На Середземноморське узбережжя, якщо хочете провести тиждень-другий пляжних канікул в комфорті
Дешеві авіаквитки на літак до Стамбула
На сайті avia.tickets.ua ви зможете придбати дешеві авіаквитки. Але ви можете зробити так, щоб ваш квиток став ще дешевше. Для цього візьміть до уваги такі поради:
- вигідні дні для бронювання квитків вівторок-середа
- замовляйте ваші квитки заздалегідь
- у вихідні та свята ціна на авіаквитки значно вища, ніж в будні дні
- при бронюванні квитка, зверніть увагу на рейси з пересадками
- вигідніше замовляти авіаквитки відразу в обидві сторони
Ціни на готелі
Тепер розберемося, скільки коштує самостійне бронювання готелів в Туреччині у 2020 році. Ліжко-місце в хостелі в Стамбулі в районі Галата від 37 лір, в Таксімо (Colony Hostel) від 43 лір, двомісний номер в хостелі від 74 лір. Взагалі в Стамбулі безліч хостелів на будь-який смак.
Курс валют: 1 турецька ліра дорівнює 4,04 гривні
Ціни на готелі в Туреччині не дуже високі: від 94 лір можна знайти двомісний номер в недорогому готелі в районі Авсілар, від 98 лір на добу кімнату в 4-зірковому готелі, від 110 лір в 5-зірковому готелі з хорошими відгуками в районі Таксім. Зауважте, що найчастіше у вартість готелю в Туреччині включений лише сніданок.
Ціни на готелі на курортах Туреччини приблизно такі: в Кемері номер або студія в тризірковому готелі коштує від 89 лір, зі сніданком від 108 лір; в Мармарисі номер у тризірковому готелі зі сніданком або апартаменти у двозірковому готелі від 78 лір.
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Їжа в Туреччині: ціни у 2020 році
Поїсти у недорогому ресторані можна приблизно за 8-15 лір, обід на двох з трьох страв в ресторані середньої цінової категорії обійдеться приблизно в 60 лір. Горня капучино в ресторані коштує близько 6,5 лір, місцеве пиво (0,5 л) близько 8 лір. Зрозуміло, у високий сезон на курортах продукти трохи дорожчі, а ціни в ресторанах вищі.
Ціни на їжу в Туреччині в супермаркетах і ринках:
- молоко (1 л) від 1,65 до 3,2 лір
- булка хліба (500 г) від 0,6 до 2 лір
- місцевий сир (1 кг) від 15 до 18,5 лір
- яблука (1 кг) від 2 до 3,5 лір
- апельсини (1 кг) від 1 до 3,3 лір
- вода (1,5 л) від 1,25 до 1,6 лір
- вино від 15 до 25 лір
Радимо відвідати: Каппадокія
Каппадокія – мабуть, одне з найзагадковіших і найбільш дивних місць на планеті. Тут можна побачити надзвичайної краси ландшафти вулканічного походження, підземні міста і печерні поселення, які свого часу стали притулком для перших християн. Гереме провінційне містечко з особливою атмосферою, розташоване в серці мальовничої долини, велика частина готелів і гест-хаусів розташована в печерах. Юргуп місто більш сучасне і структурно розвинене, тут зупиняються в основному любителі комфортного відпочинку та гарного вина.
Як зекономити на відпустці у Туреччині?
- При оренді квартир і будинків не ігноруйте сайт Airbnb. Найкращі поєднання за ціною, безпекою і зручністю знайти набагато складніше, якщо взагалі можливо
- Територією Туреччини пересуватися з міста у місто дуже зручно на рейсових автобусах, а по сільській місцевості на долмуш (аналог наших маршруток). Це набагато дешевше, ніж авіаперельоти або оренда автомобіля
- Що б ви не купували, торгуйтеся, торгуйтеся і ще раз торгуйтеся. Це найважливіше заняття всіх туристів, які відвідують Туреччину
- З деяких покупок можна повернути частину грошей. Для цього треба знати все про Tax Free
- Розпродажі в Стамбулі заощадять дуже багато грошей на покупках одягу і взуття
Позитивні відгуки про самостійний відпочинок в Туреччині:
- Недорогі квитки, особливо якщо купувати заздалегідь
- Транспортне сполучення в Туреччині розвинене чудово, що дозволяє спокійно переміщатися по країні
- Велика кількість пам'яток, красива природа, чисті пляжі
- Середній рівень життя, не надто дорогі готелі та харчування
- Свобода дій: можливість самостійно подивитися визначні пам'ятки, які не залежать від гідів
- Відсутність візи
- Чуйні, привітні люди
- Смачна їжа
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