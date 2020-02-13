Самостійна подорож до Туреччини: як усе організувати і зекономити

Як поїхати до Туреччини самостійно у 2020 році? Цим питанням задаються багато туристів, особливо зараз, коли настав час обирати напрям для літньої відпустки.

Самостійний відпочинок у Туреччині для багатьох ще в новинку, тому ми розповімо, що подивитися в країні, як забронювати готель, які там ціни на їжу та квитки, а також вирішимо, коли краще брати тур, а коли їхати до Туреччини самостійно.

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Самостійна подорож, тобто відпочинок не за путівкою, не означає дешевий відпочинок! В ту ж Туреччину, Єгипет або Туніс найчастіше вигідніше їздити за тур путівкою, особливо якщо цікавить відпочинок тільки в готелі "все включено". Самостійний відпочинок не дешевший, але однозначно цікавіший, а зараз ще і надійніший.

Куди їхати в Туреччині

У Стамбул і / або уздовж регіону Мармурового моря: якщо хочете познайомитися з Туреччиною епохи великих османів і зануритися в атмосферу одного з найпрекрасніших міст світу

У Каппадокію, якщо хочете побачити неймовірні унікальні пейзажі, дізнатися більше про історію перших християн і пожити в печерних готелях

На Егейське узбережжя, щоб побачити чудові пам'ятники античної епохи, викупатися в гарячих джерелах Паммукале і відчути чарівність маленьких приморських міст Туреччини

На Бірюзове узбережжя, якщо хочете провести час на найбільш мальовничому узбережжі регіону, далеко від великих готелів і натовпів туристів

На Середземноморське узбережжя, якщо хочете провести тиждень-другий пляжних канікул в комфорті

Паммукале

Дешеві авіаквитки на літак до Стамбула

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Ціни на готелі

Тепер розберемося, скільки коштує самостійне бронювання готелів в Туреччині у 2020 році. Ліжко-місце в хостелі в Стамбулі в районі Галата від 37 лір, в Таксімо (Colony Hostel) від 43 лір, двомісний номер в хостелі від 74 лір. Взагалі в Стамбулі безліч хостелів на будь-який смак.

Курс валют: 1 турецька ліра дорівнює 4,04 гривні

Ціни на готелі в Туреччині не дуже високі: від 94 лір можна знайти двомісний номер в недорогому готелі в районі Авсілар, від 98 лір на добу кімнату в 4-зірковому готелі, від 110 лір в 5-зірковому готелі з хорошими відгуками в районі Таксім. Зауважте, що найчастіше у вартість готелю в Туреччині включений лише сніданок.

Ціни на готелі на курортах Туреччини приблизно такі: в Кемері номер або студія в тризірковому готелі коштує від 89 лір, зі сніданком від 108 лір; в Мармарисі номер у тризірковому готелі зі сніданком або апартаменти у двозірковому готелі від 78 лір.

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Їжа в Туреччині: ціни у 2020 році

Поїсти у недорогому ресторані можна приблизно за 8-15 лір, обід на двох з трьох страв в ресторані середньої цінової категорії обійдеться приблизно в 60 лір. Горня капучино в ресторані коштує близько 6,5 лір, місцеве пиво (0,5 л) близько 8 лір. Зрозуміло, у високий сезон на курортах продукти трохи дорожчі, а ціни в ресторанах вищі.

Ціни на їжу в Туреччині в супермаркетах і ринках:

молоко (1 л) від 1,65 до 3,2 лір

булка хліба (500 г) від 0,6 до 2 лір

місцевий сир (1 кг) від 15 до 18,5 лір

яблука (1 кг) від 2 до 3,5 лір

апельсини (1 кг) від 1 до 3,3 лір

вода (1,5 л) від 1,25 до 1,6 лір

вино від 15 до 25 лір

Радимо відвідати: Каппадокія

Каппадокія – мабуть, одне з найзагадковіших і найбільш дивних місць на планеті. Тут можна побачити надзвичайної краси ландшафти вулканічного походження, підземні міста і печерні поселення, які свого часу стали притулком для перших християн. Гереме провінційне містечко з особливою атмосферою, розташоване в серці мальовничої долини, велика частина готелів і гест-хаусів розташована в печерах. Юргуп місто більш сучасне і структурно розвинене, тут зупиняються в основному любителі комфортного відпочинку та гарного вина.

Як зекономити на відпустці у Туреччині?

При оренді квартир і будинків не ігноруйте сайт Airbnb . Найкращі поєднання за ціною, безпекою і зручністю знайти набагато складніше, якщо взагалі можливо

. Найкращі поєднання за ціною, безпекою і зручністю знайти набагато складніше, якщо взагалі можливо Територією Туреччини пересуватися з міста у місто дуже зручно на рейсових автобусах, а по сільській місцевості на долмуш (аналог наших маршруток). Це набагато дешевше, ніж авіаперельоти або оренда автомобіля

Що б ви не купували, торгуйтеся, торгуйтеся і ще раз торгуйтеся. Це найважливіше заняття всіх туристів, які відвідують Туреччину

З деяких покупок можна повернути частину грошей. Для цього треба знати все про Tax Free

Розпродажі в Стамбулі заощадять дуже багато грошей на покупках одягу і взуття

Позитивні відгуки про самостійний відпочинок в Туреччині:

Недорогі квитки, особливо якщо купувати заздалегідь Транспортне сполучення в Туреччині розвинене чудово, що дозволяє спокійно переміщатися по країні Велика кількість пам'яток, красива природа, чисті пляжі Середній рівень життя, не надто дорогі готелі та харчування Свобода дій: можливість самостійно подивитися визначні пам'ятки, які не залежать від гідів Відсутність візи Чуйні, привітні люди Смачна їжа

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