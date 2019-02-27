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Рятувальники оголосили важливе попередження для українців

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Попередження від ДСНС - фото 1
Попередження від ДСНС

У ДСНС повідомили про погіршення погодних умов у горах України, а також нагадали про правила туристичних походів взимку.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій поділились важливою інформацією для українів. Фахівці попередили про складну ситуацію у гірських районах країни.

І ще: Прогноз погоди в Україні на 27 лютого

"27 лютого, у зв'язку зі снігопадами та хуртовинами, у горах Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", – йдеться у повідомленні.

До того ж, рятувальники нагадали про важливі поради для тих, хто планує вирушати у турпохід у гори під час погіршення погоди.

  • Повідомте близьких та знайомих про маршрут і очікуваний час повернення, а також реєструйте подорож на рятувальних постах
  • Перевірте своє екіпірування, візьміть вдосталь води, їжі та правильний одяг
  • Дізнайтесь про умови місцевості та погоду
  • Не ризикуйте мандрувати наодиці. Мінімальна рекомендована кількість учасників туристичної групи становить щонайменше 3 осіб
  • Обов'язко візьміть перевірені туристичні карти

"Дбайте про свою безпеку і у випадку виникнення надзвичайної події негайно телефонуйте до Служби порятунку за номером 101!", – підсумували у ДСНС.

І ще: Ці продукти допоможуть легше перенести перепади у погоді

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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