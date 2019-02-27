Рятувальники оголосили важливе попередження для українців

У ДСНС повідомили про погіршення погодних умов у горах України, а також нагадали про правила туристичних походів взимку.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій поділились важливою інформацією для українів. Фахівці попередили про складну ситуацію у гірських районах країни.

І ще: Прогноз погоди в Україні на 27 лютого

"27 лютого, у зв'язку зі снігопадами та хуртовинами, у горах Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", – йдеться у повідомленні.

До того ж, рятувальники нагадали про важливі поради для тих, хто планує вирушати у турпохід у гори під час погіршення погоди.

Повідомте близьких та знайомих про маршрут і очікуваний час повернення, а також реєструйте подорож на рятувальних постах

Перевірте своє екіпірування, візьміть вдосталь води, їжі та правильний одяг

Дізнайтесь про умови місцевості та погоду

Не ризикуйте мандрувати наодиці. Мінімальна рекомендована кількість учасників туристичної групи становить щонайменше 3 осіб

Обов'язко візьміть перевірені туристичні карти

"Дбайте про свою безпеку і у випадку виникнення надзвичайної події негайно телефонуйте до Служби порятунку за номером 101!", – підсумували у ДСНС.

І ще: Ці продукти допоможуть легше перенести перепади у погоді