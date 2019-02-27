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Прогноз погоди в Україні на 27 лютого

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Погода на сьогодні, 27 лютого, в Україні - фото 1
Погода на сьогодні, 27 лютого, в Україні

27 лютого в Україні втримається холодна та морозна погода, однак опади у вигляді дощу зі снігом пройдуть лише у кількох областях.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 27 лютого, у середу, в країні буде хмарна погода без істотних опадів. Мокрий сніг та дощ пройдуть лише на Донеччині, Луганщині, Харківщині та Дніпропетровщині. Середня температура повітря складе +2+4.

У Києві 27 лютого очікується хмарна погода з температурою до +1+3, вітер північний до 7-12 м/с.

Прогноз погоди на 27 лютого у містах України:

Прогноз погоди в Україні на 27 лютого - фото 310130
  • Ужгород +6+8
  • Львів +3+5
  • Чернівці +2+4
  • Івано-Франківськ +2+4
  • Тернопіль +2+4
  • Рівне +2+4
  • Луцьк +2+4
  • Вінниця +1+3
  • Хмельницький +2+4
  • Житомир +2+4
  • Чернігів +1+3
  • Черкаси +2+4
  • Миколаїв +3+5
  • Одеса +4+6
  • Херсон +2+4
  • Полтава +1+3
  • Суми -1+1
  • Харків +1+3
  • Дніпро +2+4
  • Запоріжжя +2+4
  • Донецьк +1+3
  • Луганськ 0+2

І ще: Ці продукти допоможуть легше перенести перепади у погоді

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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