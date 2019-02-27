Прогноз погоди в Україні на 27 лютого

Погода на сьогодні, 27 лютого, в Україні

27 лютого в Україні втримається холодна та морозна погода, однак опади у вигляді дощу зі снігом пройдуть лише у кількох областях.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 27 лютого, у середу, в країні буде хмарна погода без істотних опадів. Мокрий сніг та дощ пройдуть лише на Донеччині, Луганщині, Харківщині та Дніпропетровщині. Середня температура повітря складе +2+4.

У Києві 27 лютого очікується хмарна погода з температурою до +1+3, вітер північний до 7-12 м/с.

Прогноз погоди на 27 лютого у містах України:

Ужгород +6+8

Львів +3+5

Чернівці +2+4

Івано-Франківськ +2+4

Тернопіль +2+4

Рівне +2+4

Луцьк +2+4

Вінниця +1+3

Хмельницький +2+4

Житомир +2+4

Чернігів +1+3

Черкаси +2+4

Миколаїв +3+5

Одеса +4+6

Херсон +2+4

Полтава +1+3

Суми -1+1

Харків +1+3

Дніпро +2+4

Запоріжжя +2+4

Донецьк +1+3

Луганськ 0+2

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