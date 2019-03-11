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8 березня Серіал Школа Серіал Кріпосна

Рятувальники оголосили попередження для українців

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Погіршення погоди в Україні - фото 1
Погіршення погоди в Україні

У ДСНС повідомили про погіршення погодних умов та їх наслідки в гірських районах країни. Бережіть себе!

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли про різку зміну погоди та похолодання з посиленням поривів вітру.

І ще: Похолодання близько: прогноз погоди на 11 березня

"За даними УкрГідрометцентру, 11 березня по Україні пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах та на Прикарпатті 29-34 м/с, вночі на високогір’ї Карпат значний сніг (другий рівень небезпечності, помаранчевий)", – йдеться у повідомленні.

До того ж, через хуртовини та снігопади у горах Закарпаття та Івано-Франківської області оголошено високий рівень небезпеки сходження лавин. Краще утриматись від туристичних походів та бути обачними під час поїздок у гірських районах країни.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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