Похолодання близько: прогноз погоди на 11 березня

Погода на сьогодні, 11 березня, в Україні

11 березня в Україні поступово почне погіршуватись погода, адже температура повітря буде знижуватись, а дощі накриють майже всі області. Детальніший прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 11 березня, у понеділок, в країні очікуються ускладнення погодних умов. У всіх областях, окрім півдня, пройдуть дощі, а також посилиться вітер. Середня температура повітря вдень коливатиметься від +6+9 на заході до 11+13 на сході.

У Києві 11 березня прогнозується до +7+9, вночі та вдень дощитиме, вітер північно-західний до 7-12 м/с.

Прогноз погоди на 11 березня у містах України:

Ужгород +8+10

Львів +6+8

Чернівці +8+10

Івано-Франківськ +8+10

Тернопіль +6+8

Рівне +5+7

Луцьк +6+8

Вінниця +8+10

Хмельницький +7+9

Житомир +7+9

Чернігів +7+9

Черкаси +9+11

Миколаїв +14+16

Одеса +15+17

Херсон +15+17

Полтава +9+11

Суми +7+9

Харків +9+11

Дніпро +12+14

Запоріжжя +12+14

Донецьк +11+12

Луганськ +11+12

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