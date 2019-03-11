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8 березня Серіал Школа Серіал Кріпосна

Похолодання близько: прогноз погоди на 11 березня

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Погода на сьогодні, 11 березня, в Україні - фото 1
Погода на сьогодні, 11 березня, в Україні

11 березня в Україні поступово почне погіршуватись погода, адже температура повітря буде знижуватись, а дощі накриють майже всі області. Детальніший прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 11 березня, у понеділок, в країні очікуються ускладнення погодних умов. У всіх областях, окрім півдня, пройдуть дощі, а також посилиться вітер. Середня температура повітря вдень коливатиметься від +6+9 на заході до 11+13 на сході.

У Києві 11 березня прогнозується до +7+9, вночі та вдень дощитиме, вітер північно-західний до 7-12 м/с.

Прогноз погоди на 11 березня у містах України:

Похолодання близько: прогноз погоди на 11 березня - фото 313096
  • Ужгород +8+10
  • Львів +6+8
  • Чернівці +8+10
  • Івано-Франківськ +8+10
  • Тернопіль +6+8
  • Рівне +5+7
  • Луцьк +6+8
  • Вінниця +8+10
  • Хмельницький +7+9
  • Житомир +7+9
  • Чернігів +7+9
  • Черкаси +9+11
  • Миколаїв +14+16
  • Одеса +15+17
  • Херсон +15+17
  • Полтава +9+11
  • Суми +7+9
  • Харків +9+11
  • Дніпро +12+14
  • Запоріжжя +12+14
  • Донецьк +11+12
  • Луганськ +11+12

І ще: Ці продукти допоможуть легше перенести перепади у погоді

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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