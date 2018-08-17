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Ryanair відкрив шалений розпродаж на всі рейси з України: ціни вас здивують

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Розпродаж від Rynair - фото 1
Розпродаж від Rynair / sky

Ірландський лоукостер Rynair влаштував масштабний розпродаж 1 000 000 авіаквитків на всі напрямки з України. Ціни знизили на рейси з вересня по січень 2018, і мінімальна вартість перельоту стартує від 13 євро в один бік.

Розпродаж акційних квитків на Ryanair буде тривати до 20 серпня. Знижка діє на рейси, які будуть виконуватися в період з серпня 2018 по січень 2019 року включно.

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Відзначимо, що Ryanair має намір почати польоти в Україну в вересні. Спочатку з'являться рейси до Києва, а в кінці жовтня – і до Львова.

Наразі заявлена ​​маршрутна мережа Ryanair з Києва включає 12 міст, з Львова – 5. Більшість рейсів будуть запущені в кінці жовтня-початку листопада 2018 року.

Ryanair ввів тимчасову знижку на всі маршрути з України - фото 270703
Ryanair ввів тимчасову знижку на всі маршрути з України

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Джерело: avianews
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