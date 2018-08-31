Названі найдешевші ресторани з зірками Michelin

Тревел-сервіс Traveloka склав список 50 найбільш дешевих закладів, у яких є зірки гастрономічного гіда Michelin. Дуже часто до їх рейтингу входять ресторани високої кухні з відповідними цінами.

До вашої уваги 10 найдорожчих ресторанів зі списку Traveloka:

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10. Al's Place, США, Сан-Франциско, 1499 Valencia Street

Кухня: американська

Середня вартість страви: $ 18

Допис, поширений Al's Place (@alsplacesf) 9 Чер 2018 р. о 4:36 PDT

Власник і шеф-кухар цього невеликого ресторанчика – Аарон Лондон. Страви в меню готують з локальних сезонних продуктів, характерних для Північної Каліфорнії. Основна ставка зроблена на овочі, фрукти, зелень та коренеплоди. Працює з середи по неділю з 17:30 до 22:00.

9. L'Antic Moli, Іспанія, Таррагона

Кухня: сучасна іспанська

Вартість обіду: $ 16,60

Допис, поширений lanticmoli (@lanticmoli) 31 Тра 2018 р. о 2:51 PDT

Ресторан розташований у будівлі колишнього млина в оточенні мальовничого ландшафту. Попри віддаленість і сільську місцевість, інтер'єр ресторану виглядає дуже сучасним, як і страви, які тут подають. Основний акцент в меню зроблений на розділі з тапас (іспанськими закусками).

8. Lao Zheng Xing, Китай, Шанхай, 556 Fuzhou Road

Кухня: китайська

Середня вартість страви: $ 14,60

Допис, поширений Lilian (@lilian_h_ccc) 28 Січ 2018 р. о 9:47 PST

Класичний китайський ресторанчик без особливої вишуканості. Був заснований ще в 1892 році, тому вважається одним з найстаріших закладів у Шанхаї, звідки беруть свій початок багато класичних страв. У своє нинішнє приміщення Lao Zheng Xing переїхав у 1997 році, де займає відразу декілька поверхів. З фірмових страв варто спробувати смажених річкових креветок і тушкований морський огірок.

7. Three Coins, Тайвань, Тайбей, 46 Hengyang Road

Кухня: кантональна

Середня вартість страви: $ 13

Допис, поширений Scarlett Wu (@heureux_s) 24 Сер 2018 р. о 10:42 PDT

Ресторан відкрився в 1959 році. Зараз він займає 6-поверхову будівлю, зовні його стіни списані каліграфією, яка в темний час доби переливається різними кольорами. Це улюблений заклад місцевих високопоставлених осіб. Всередині він прикрашений предметами антикваріату та витворами мистецтва. Кухня традиційна кантональна з тайванськими вкрапленнями. Відвідувачі приходять, щоб поїсти качку по-пекінськи, яку тут подають з коржиками з цільнозернового борошна. Також варто звернути увагу на морські вушка на пару (це молюски) зі свіжими та в'яленими томатами і курячий суп з гірким маслом насіння зеленого чаю.

6. Ginza Ibuki, Японія, Токіо, B1F, Daini Matsuoka Building, 2-14-6 Ginza

Кухня: японська

Вартість обіду: $ 12,70

Допис, поширений Takashi Nishitani (@nishity2480) 30 Бер 2018 р. о 1:42 PDT

Шеф-кухарем у ресторані працює брат власниці з самого свого відкриття. Серед фірмових страв закладу – тунець, запечений на соломі, і смажений кунжутний тофу. Особливу увагу тут приділяють сашимі з сезонними овочами. А приготований у глиняному посуді рис має різну текстуру – від м'якого до хрусткого. За розумну ціну в ресторані можна взяти обідній сет зі смаженою на грилі рибою.

5. Jay Fai, Таїланд, Бангкок, 327 Samran Rat Intersection

Кухня: тайська

Середня вартість страви: $ 12

Допис, поширений користувачем @sook13o 21 Кві 2018 р. о 10:15 PDT

Невеликий ресторанчик з вуличною їжею, де одночасно можна зустріти водіїв таксі і справжніх гурманів.

Назва Jay Fai – це прізвисько власниці. Основу меню становлять морепродукти, приготовані на воку, які користуються великою популярністю серед відвідувачів, попри більш високу вартість. Одна з таких страв – омлет з м'ясом краба, який обійдеться в $ 30. Крім нього варто пробувати всіляку локшину з тими ж морепродуктами.

4. Chugokusai S.Sawada, Японія, Осака, 1F, New Masago Building, 4-6-28 Nishitenma

Кухня: китайська

Вартість обіду: $ 9,70

Допис, поширений チャンパル (@chanpal1993) 1 Лис 2017 р. о 7:37 PDT

Власник і за сумісництвом шеф-кухар цього ресторану набирався досвіду в Гонконзі і Токіо, а тепер готує страви кантонскої кухні з безлічі інгредієнтів. Стандартні страви містять морепродукти з Нагасакі, обсмажені з китайськими овочами та приготовані на великому вогні. У цьому закладі обов'язково треба замовити хрустке курча Kaoridori з Тотігі – його готують на повільному вогні, поливаючи шкірку гарячим маслом.

3. Hamo, Південна Корея, Сеул, 2F, 819 Eonju-ro, Gangnam-gu

Кухня: корейська

Середня вартість страви: $ 7,10

Допис, поширений Stella (@hwain.stella) 16 Лип 2018 р. о 6:06 PDT

Слово Hamo в перекладі з корейської означає "Дійсно". Страви тут готують в стилі Чинджу, старовинного корейського міста в провінції Кенсан-Намдо. Фірмова страва – Jinju bibimbap. Подається в мідній мисці, куди входить рис, овочі та купка сирої приправленої яловичини зверху з яловичим або цибульним супом. Великою популярністю також користується Joseon Japchae – страви з овочів, де всі інгредієнти нарізані тоненькою локшиною, приправленою ароматним гірчичним соусом.

2. Tim Ho Wan, Гонконг, 9-11 Fuk Wing Street, Sham Shui Po

Кухня: дім-сами

Середня вартість страви: $ 3,80

Допис, поширений Vova Tashaev (@vovcook) 1 Лют 2018 р. о 11:19 PST

Отже, цей заклад спеціалізується на дім-самах – невеликих закусках і стравах "на один укус". Ресторан на 20 місць відкрив Мак Квай-Пуй у 2009 році, колишній шеф-кухар мішленівського ресторану Lung King Heen. А рік потому Tim Ho Wan заробив вже свою власну зірку Michelin.

Тут обов'язково треба пробувати парову булочку зі свининою (бан мі), паровий торт з яйцем, вермішелевий рол зі свинячою печінкою і смаженим морквяним пирогом. Саме ці позиції відображають справжню Кантонську кухню.

1. Liao Fan Hong Kong Soya Sauce Chicken Rice & Noodle, Сінгапур, 78 Smith Street

Кухня: сінгапурська

Середня вартість страви: $ 2,20

Допис, поширений Adam Liaw (@adamliaw) 4 Гру 2017 р. о 10:04 PST

Шеф-кухар Чан Хон Мен готує їжу вже 35 років. Його кафе-кіоск знаходиться в великому торговому центрі. Свою кар'єру кухаря Чан Хон почав ще в 16 років, коли йому довелося покинути навчання, щоб допомагати батькам в Малайзії. Його наставник, гонконгський шеф-кухар сказав йому: "Найбільше, чого ти можеш досягти, – потрапити в гід "Michelin".

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