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Названі найдешевші ресторани з зірками Michelin
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Тревел-сервіс Traveloka склав список 50 найбільш дешевих закладів, у яких є зірки гастрономічного гіда Michelin. Дуже часто до їх рейтингу входять ресторани високої кухні з відповідними цінами.
До вашої уваги 10 найдорожчих ресторанів зі списку Traveloka:
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10. Al's Place, США, Сан-Франциско, 1499 Valencia Street
- Кухня: американська
- Середня вартість страви: $ 18
Власник і шеф-кухар цього невеликого ресторанчика – Аарон Лондон. Страви в меню готують з локальних сезонних продуктів, характерних для Північної Каліфорнії. Основна ставка зроблена на овочі, фрукти, зелень та коренеплоди. Працює з середи по неділю з 17:30 до 22:00.
9. L'Antic Moli, Іспанія, Таррагона
- Кухня: сучасна іспанська
- Вартість обіду: $ 16,60
Ресторан розташований у будівлі колишнього млина в оточенні мальовничого ландшафту. Попри віддаленість і сільську місцевість, інтер'єр ресторану виглядає дуже сучасним, як і страви, які тут подають. Основний акцент в меню зроблений на розділі з тапас (іспанськими закусками).
8. Lao Zheng Xing, Китай, Шанхай, 556 Fuzhou Road
- Кухня: китайська
- Середня вартість страви: $ 14,60
Класичний китайський ресторанчик без особливої вишуканості. Був заснований ще в 1892 році, тому вважається одним з найстаріших закладів у Шанхаї, звідки беруть свій початок багато класичних страв. У своє нинішнє приміщення Lao Zheng Xing переїхав у 1997 році, де займає відразу декілька поверхів. З фірмових страв варто спробувати смажених річкових креветок і тушкований морський огірок.
7. Three Coins, Тайвань, Тайбей, 46 Hengyang Road
- Кухня: кантональна
- Середня вартість страви: $ 13
Ресторан відкрився в 1959 році. Зараз він займає 6-поверхову будівлю, зовні його стіни списані каліграфією, яка в темний час доби переливається різними кольорами. Це улюблений заклад місцевих високопоставлених осіб. Всередині він прикрашений предметами антикваріату та витворами мистецтва. Кухня традиційна кантональна з тайванськими вкрапленнями. Відвідувачі приходять, щоб поїсти качку по-пекінськи, яку тут подають з коржиками з цільнозернового борошна. Також варто звернути увагу на морські вушка на пару (це молюски) зі свіжими та в'яленими томатами і курячий суп з гірким маслом насіння зеленого чаю.
6. Ginza Ibuki, Японія, Токіо, B1F, Daini Matsuoka Building, 2-14-6 Ginza
- Кухня: японська
- Вартість обіду: $ 12,70
Шеф-кухарем у ресторані працює брат власниці з самого свого відкриття. Серед фірмових страв закладу – тунець, запечений на соломі, і смажений кунжутний тофу. Особливу увагу тут приділяють сашимі з сезонними овочами. А приготований у глиняному посуді рис має різну текстуру – від м'якого до хрусткого. За розумну ціну в ресторані можна взяти обідній сет зі смаженою на грилі рибою.
5. Jay Fai, Таїланд, Бангкок, 327 Samran Rat Intersection
- Кухня: тайська
- Середня вартість страви: $ 12
Невеликий ресторанчик з вуличною їжею, де одночасно можна зустріти водіїв таксі і справжніх гурманів.
Назва Jay Fai – це прізвисько власниці. Основу меню становлять морепродукти, приготовані на воку, які користуються великою популярністю серед відвідувачів, попри більш високу вартість. Одна з таких страв – омлет з м'ясом краба, який обійдеться в $ 30. Крім нього варто пробувати всіляку локшину з тими ж морепродуктами.
4. Chugokusai S.Sawada, Японія, Осака, 1F, New Masago Building, 4-6-28 Nishitenma
- Кухня: китайська
- Вартість обіду: $ 9,70
Власник і за сумісництвом шеф-кухар цього ресторану набирався досвіду в Гонконзі і Токіо, а тепер готує страви кантонскої кухні з безлічі інгредієнтів. Стандартні страви містять морепродукти з Нагасакі, обсмажені з китайськими овочами та приготовані на великому вогні. У цьому закладі обов'язково треба замовити хрустке курча Kaoridori з Тотігі – його готують на повільному вогні, поливаючи шкірку гарячим маслом.
3. Hamo, Південна Корея, Сеул, 2F, 819 Eonju-ro, Gangnam-gu
- Кухня: корейська
- Середня вартість страви: $ 7,10
Слово Hamo в перекладі з корейської означає "Дійсно". Страви тут готують в стилі Чинджу, старовинного корейського міста в провінції Кенсан-Намдо. Фірмова страва – Jinju bibimbap. Подається в мідній мисці, куди входить рис, овочі та купка сирої приправленої яловичини зверху з яловичим або цибульним супом. Великою популярністю також користується Joseon Japchae – страви з овочів, де всі інгредієнти нарізані тоненькою локшиною, приправленою ароматним гірчичним соусом.
2. Tim Ho Wan, Гонконг, 9-11 Fuk Wing Street, Sham Shui Po
- Кухня: дім-сами
- Середня вартість страви: $ 3,80
Отже, цей заклад спеціалізується на дім-самах – невеликих закусках і стравах "на один укус". Ресторан на 20 місць відкрив Мак Квай-Пуй у 2009 році, колишній шеф-кухар мішленівського ресторану Lung King Heen. А рік потому Tim Ho Wan заробив вже свою власну зірку Michelin.
Тут обов'язково треба пробувати парову булочку зі свининою (бан мі), паровий торт з яйцем, вермішелевий рол зі свинячою печінкою і смаженим морквяним пирогом. Саме ці позиції відображають справжню Кантонську кухню.
1. Liao Fan Hong Kong Soya Sauce Chicken Rice & Noodle, Сінгапур, 78 Smith Street
- Кухня: сінгапурська
- Середня вартість страви: $ 2,20
Шеф-кухар Чан Хон Мен готує їжу вже 35 років. Його кафе-кіоск знаходиться в великому торговому центрі. Свою кар'єру кухаря Чан Хон почав ще в 16 років, коли йому довелося покинути навчання, щоб допомагати батькам в Малайзії. Його наставник, гонконгський шеф-кухар сказав йому: "Найбільше, чого ти можеш досягти, – потрапити в гід "Michelin".
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