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Ryanair ввела нові правила провезення багажу

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У Ryanair змінили правила перевезення багажу - фото 1
У Ryanair змінили правила перевезення багажу / 1001idea

Бюджетна авіакомпанія Ryanair змінює правила перевезення багажу. Дізнайтесь, що зміниться та як це вплине на подорожі.

Тепер на борт літаків лоукостера безкоштовно можна взяти лише сумку невеликого розміру. За другу одиницю ручної поклажі доведеться доплатити.

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Представники компанії вважають, що більшість пасажирів навіть не помітять змін. За їхніми даними, 30% пасажирів оплачують послугу "пріоритетної посадки", згідно з якою їх ручна поклажа гарантовано потрапляє до салону літака. Решта 30% подорожують тільки з однієї маленької сумкою.

Зазначимо, що ці зміни набудуть чинності вже 1 вересня.

Зміни набудуть чинності вже 1 вересня 2018 року - фото 272108
Зміни набудуть чинності вже 1 вересня 2018 року / InfoResist

Вартість другої одиниці ручної поклажі складе 8 євро, якщо оплачувати послугу при купівлі квитка, і 10 – при оплаті в аеропорту.

Пасажири ж, які купили квитки заздалегідь, зможуть літати за старими правилами до кінця жовтня.

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Джерело: euronews
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