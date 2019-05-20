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Ryanair запускає додатковий рейс до Варшави

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Ryanair буде виконувати регулярні рейси з Одеси і Харкова - фото 1
Ryanair буде виконувати регулярні рейси з Одеси і Харкова / Metro

Лоукостер Ryanair в листопаді введе другу частоту на п'ятничному рейсі Київ-Варшава. Про це свідчать дані в системі бронювання квитків авіакомпанії.

З 1 листопада щоп'ятниці з Києва до Варшави польоти будуть виконуватися об 11:30 і об 23:05. У зворотному напрямку об 8:15 і 19:50.

І ще: Ryanair почне літати зі ще двох великих українських міст

В кінці березня стало відомо, що Ryanair буде виконувати регулярні рейси з Одеси і Харкова. Маршрути до польського Кракова з обох міст будуть запущені вже в червні. А з жовтня стартують Одеса-Берлін, Одеса-Вроцлав, Одеса-Катовіце і Харків-Вільнюс. З жовтня лоукост також запустить сезонні рейси з Одеси і Харкова в Познань.

Лоукостер Ryanair в листопаді введе другу частоту на п'ятничному рейсі Київ-Варшава - фото 328808
Лоукостер Ryanair в листопаді введе другу частоту на п'ятничному рейсі Київ-Варшава

Днями також стало відомо, що ірландський лоукостер Ryanair збільшив ціни на пріоритетну посадку, а також перевезення малого реєстрованого багажу.

Читайте також: З Києва до Мадрида: лоукостер Ryanair запускає нове авіасполучення

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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