Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Нацвідбір на Євробачення 2019 Оскар 2019

З Києва до Мадрида: лоукостер Ryanair запускає нове авіасполучення

  • 33
Ryanair буде літати до Мадрида з Києва - фото 1
Ryanair буде літати до Мадрида з Києва

Популярний ірландський лоукостер Ryanair анонсував старт польотів з Києва до столиці Іспанії Мадрида. Частота авіаперельотів буде складати 4 рейси на тиждень, а запуск їх запланований на жовтень 2019 року.

Згідно з опублікованим розкладом, рейси будуть здійснюватися щопонеділка, щосереди, щоп'ятниці та щонеділі. Тривалість польоту – 4 години та 15 хвилин.

І ще: Дешеві авіаперельоти: Wizz Air відкриває два нових напрямки

На момент підготування публікації можливість покупки квитків на сайті лоукостера була недоступна.

З Києва до Мадрида: лоукостер Ryanair запускає нове авіасполучення - фото 309141

Запуск авіасполучення Київ-Мадрид у Ryanair називають чи не найважливішою частиною розширення зимового розкладу польотів з української столиці, яке буде представлене найближчим часом.

Розклад рейсів Ryanair Київ-Мадрид:

Напрямок Виліт Приліт Дні
Київ-Мадрид 12:05 15:20 Пн, Ср, Нд
Київ-Мадрид 20:25 23:40 Пт

Розклад рейсів Ryanair Мадрид-Київ:

Напрямок Виліт Приліт Дні
Мадрид-Київ 6:15 11:30 Пн, Ср, Нд
Мадрид-Київ 14:35 19:50 Пт

Нагадаємо, що з осені 2018 року Ryanair літає з Києва до Барселони з частотою чотири рейси на тиждень.

Читайте також: Укрзалізниця проведе експеримент над пасажирами

Джерело: avianews
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Анекдоти про жінок і дівчат: найкращі жарти про прекрасну стать
  • 22 лютого, 12:50
  • 645
RAZR V3 та Nokia N73: легендарні телефони 2000-х, про які мріяв кожен
  • 19 лютого, 12:13
  • 939
10 дурних запитань програмісту: пояснення на хлопський розум
  • 16 лютого, 16:31
  • 1479
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Авіація Іспанія