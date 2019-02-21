З Києва до Мадрида: лоукостер Ryanair запускає нове авіасполучення

Ryanair буде літати до Мадрида з Києва

Популярний ірландський лоукостер Ryanair анонсував старт польотів з Києва до столиці Іспанії Мадрида. Частота авіаперельотів буде складати 4 рейси на тиждень, а запуск їх запланований на жовтень 2019 року.

Згідно з опублікованим розкладом, рейси будуть здійснюватися щопонеділка, щосереди, щоп'ятниці та щонеділі. Тривалість польоту – 4 години та 15 хвилин.

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На момент підготування публікації можливість покупки квитків на сайті лоукостера була недоступна.

Запуск авіасполучення Київ-Мадрид у Ryanair називають чи не найважливішою частиною розширення зимового розкладу польотів з української столиці, яке буде представлене найближчим часом.

Розклад рейсів Ryanair Київ-Мадрид:

Напрямок Виліт Приліт Дні Київ-Мадрид 12:05 15:20 Пн, Ср, Нд Київ-Мадрид 20:25 23:40 Пт

Розклад рейсів Ryanair Мадрид-Київ:

Напрямок Виліт Приліт Дні Мадрид-Київ 6:15 11:30 Пн, Ср, Нд Мадрид-Київ 14:35 19:50 Пт

Нагадаємо, що з осені 2018 року Ryanair літає з Києва до Барселони з частотою чотири рейси на тиждень.

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