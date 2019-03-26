Ryanair почне літати зі ще двох великих українських міст

Ryanair з червня почне літати з Одеси та Харкова

Наразі лоукостер Ryanair здійснює рейси з двох українських міст – Києва та Львова. Втім, у червні 2019 року до них долучаться ще Одеса та Харків. Про це свідчить інформація, яка наявна в системі бронювання квитків авіаперевізника.

Також відомо, куди та коли будуть здійснювати польоти літаки популярного лоукостера Ryanair з Одеси та Харкова.

І ще: Ernest Airlines запускає новий рейс із Києва

Згідно з наявними даними, з'явиться ще щонайменше п'ять нових маршрутів. З 16 червня лоукостер почне літати до Кракова з частотою двічі на тиждень з вильотами з Одеси щосереди о 13:05, щонеділі – о 12:45. З 27 жовтня лоукостер запустить рейси Одеса – Вроцлав з вильотами о 19:40 щовівторка та щосуботи.

Ryanair запускає польоти з Харкова й Одеси

З 29 жовтня стартують польоти по маршруту Одеса – Катовіце: вильоти з Одеси щовівторка, щочетверга та щосуботи о 10:25.

Також у системі бронювання з'явилися квитки на рейси Харків – Краків з 17 червня з вильотом з Харкова о 13:25 щопонеділка та щоп'ятниці. Рейси буде здійснювати дочірнє підприємство Ryanair Sun.

Крім того, з 27 жовтня Ryanair запустить рейси Харків – Вільнюс з вильотом з Харкова щосереди о 9:25 та щонеділі о 9:10.

Читайте також: Названо найбезпечніші авіалінії 2019 року