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Ryanair підняв плату за багаж

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На скільки подорожчає перевезення багажу на Ryanair - фото 1
На скільки подорожчає перевезення багажу на Ryanair / VIDIA

Ірландський лоукостер Ryanair збільшив ціни на пріоритетну посадку, а також перевезення малого реєстрованого багажу.

Раніше ціна пріоритетної посадки була постійною та залежала лише від того, чи купує пасажир її разом із квитком, або вже після цього. Тепер і ціна на Priority, і вартість малого реєстрованого багажу (до 10 кг) залежить від попиту та подорожчає на 4 євро.

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Зазначається, що лише перші покупці квитків на літак зможуть отримати найнижчу ціну, а з часом вартість буде лише збільшуватися.

Кількість пріоритетних місць обмежена - фото 300007
Кількість пріоритетних місць обмежена

Тепер ціна на пріоритетну посадку буде коливатися від 6 до 10 євро, а на додатковий малий багаж у салоні – від 10 до 12 євро. Кількість пріоритетних місць буде обмежена.

Зміни уже набули чинності, тому будьте обережні при покупці квитків!

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Джерело: lowcostavia
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