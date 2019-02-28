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MARUV Євробачення 2019 8 березня

Руслана емоційно висловилася щодо відмови України брати участь у Євробаченні

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Руслана: Відмова України від участі в Євробаченні – це крок назад - фото 1
Руслана: Відмова України від участі в Євробаченні – це крок назад / ЧЕline

Переможниця Євробачення 2004 українська співачка Руслана категорично висловилася щодо рішення НСТУ в цьому році не делегувати представника від України на пісенний конкурс.

Руслана в першу чергу нагадала, що тоді, коли вона поїхала на Євробачення, в Україні теж були не найкращі часи, проте це не стало приводом для відмови.

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"У рік, коли я поїхала, Україна теж була на межі відмови від участі, якби я не прийняла рішення брати участь. У 2004 році проходив закритий національний відбір, і двоє з трьох претендентів відмовилися від пропозиції Національної телекомпанії взяти участь в Євробаченні. Я ж відразу без зайвих роздумів прийняла цю пропозицію", – прокоментувала Руслана.

Співачка також додала, що рішення буде знайдено, якщо люди, які за це рішення відповідальні, захочуть знайти вихід: "Ми не можемо відмовлятися від цього конкурсу. Треба шукати рішення і дати дорогу молодим талантам України!"

Я категорично проти рішення щодо відмови України від участі у Євробаченні 2019! Якщо розповсюджена інформація про те, що цьогоріч Україна відмовляється від участі у пісенному конкурсі Євробачення, є остаточною, то для мене це однозначно дуже болісна новина. У рік, коли я поїхала, Україна теж була на межі відмови від участі, якби я не прийняла рішення брати участь. У 2004 році відбувався закритий національний відбір, і двоє з трьох претендентів відмовилися від пропозиції Національної Телекомпанії взяти участь у Євробаченні. Я ж одразу без зайвих роздумів прийняла цю пропозицію. Важко знайти пояснення відмові від участі у заході такого рівня. Для виконавця такі фактори мабуть можна відшукати. Для організатора їх просто нема, крім відвертого форс-мажору. Що ми цим хочемо сказати чи довести? Який меседж ми цим несемо світові? Що у нас немає, що винести на світовий рівень? Але це неправда! У нас безліч талановитих артистів, молодих, невідкритих чи знаних лише в Україні імен, які точно гідні представляти країну на Євробаченні. Особисто мені прийняте рішення не подобається. Я категорично проти рішення щодо відмови України від участі у Євробаченні 2019! Я впевнена, що якщо Україна, а точніше відповідальні за це рішення, захочуть знайти рішення, воно буде знайдене. Відмова – це поступ назад. А нам треба йти тільки вперед. Всі ці роки Україна на міжнародній арені заявляла, що ми молода і прогресивна країна. Ми не можемо відмовлятися від Євробачення. Треба шукати рішення і давати дорогу молодим талантам України. Я вважаю, що варто розробити нову, нехай антикризову, процедуру ще одного відбору, дати нові, нехай повторні(але не потворні) можливості для другого шансу. Знайти ресурси, час, інші можливості для повторного відбору, чи випрацювати альтернативну процедуру, але представити достойно Україну на конкурсі - для мене це питання навіть не конкурсу, а обличчя країни. #ruslanalyzhychko #eurovision #ukraine

Допис, поширений Ruslana Official (@ruslana.lyzhychko)

Нагадаємо, у середу, 27 лютого, стало відомо про відмову України брати участь у міжнародному пісенному конкурсі Євробачення 2019, який пройде в травні у Тель-Авіві.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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