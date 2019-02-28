Руслана емоційно висловилася щодо відмови України брати участь у Євробаченні

Руслана: Відмова України від участі в Євробаченні – це крок назад / ЧЕline

Переможниця Євробачення 2004 українська співачка Руслана категорично висловилася щодо рішення НСТУ в цьому році не делегувати представника від України на пісенний конкурс.

Руслана в першу чергу нагадала, що тоді, коли вона поїхала на Євробачення, в Україні теж були не найкращі часи, проте це не стало приводом для відмови.

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"У рік, коли я поїхала, Україна теж була на межі відмови від участі, якби я не прийняла рішення брати участь. У 2004 році проходив закритий національний відбір, і двоє з трьох претендентів відмовилися від пропозиції Національної телекомпанії взяти участь в Євробаченні. Я ж відразу без зайвих роздумів прийняла цю пропозицію", – прокоментувала Руслана.

Співачка також додала, що рішення буде знайдено, якщо люди, які за це рішення відповідальні, захочуть знайти вихід: "Ми не можемо відмовлятися від цього конкурсу. Треба шукати рішення і дати дорогу молодим талантам України!"

Нагадаємо, у середу, 27 лютого, стало відомо про відмову України брати участь у міжнародному пісенному конкурсі Євробачення 2019, який пройде в травні у Тель-Авіві.

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