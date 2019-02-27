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Україна не візьме участь у Євробаченні 2019: офіційна заява Суспільного
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Національна суспільна телерадіокомпанія України оголосила про відмову від участі в міжнародному конкурсі Євробачення 2019. Таке рішення ухвалили після скандалу навколо переможниці Нацвідбору MARUV.
Нагадаємо, що перемогу в Нацвідборі на цьогорічне Євробачення отримала співачка MARUV (Анна Корсун), якій Суспільний мовник запропонував укласти договір для представлення України на конкурсі. Однак після проведених перемовин MARUV та НСТУ не дійшли згоди.
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Після скандалу із переможницею Суспільне запропонувало участь у Євробаченні фіналістам відбору, що посіли друге та третє місце. Однак гурти Freedom Jazz та KAZKA також відмовилися.
"Пісенний конкурс – це можливість для кожної країни заявити про себе на міжнародній арені, а для кожного виконавця – виступити амбасадором своєї країни та здобути прихильників у всьому світі. Але Національний відбір 2019 виявив та привернув увагу нашого суспільства до системної проблеми музичної індустрії в Україні: зв'язків артистів із шоу-бізнесом на території держави-агресора, які й на 5-му році військового конфлікту все ще залишаються дуже тісними. Для частини суспільства цей факт прийнятний, в іншої частини викликає обурення й несприйняття", – наголосили представники НСТУ.
Відтак, Суспільне вирішило відмовитися від поїздки в Тель-Авів та запропонувало натомість взятися за напрацювання пропозицій до проекту закону України, що міг би врегулювати ситуацію зі співпрацею українських артистів із Росією на майбутнє.
У ситуації, що склалася, дотримуючись закону про Суспільне мовлення, а також в умовах надмірної політизації перебігу Національного відбору Суспільний мовник вирішив відмовитися від участі в Міжнародному пісенному конкурсі Євробачення 2019, – заявила НСТУ.
А ви погоджуєтеся із рішенням Суспільного? Чи варто було Україні відмовлятися від участі в конкурсі?
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