Руслан Рябошапка – новий Генпрокурор України: що про нього відомо

Під час першого засідання Верховної Ради IX скликання призначили нового генерального прокурора України. Ним став Руслан Рябошапка. Розповідаємо, хто він такий. Читайте біографію та головні факти про нового Генпрокурора.

Президент України Володимир Зеленський запропонував на посаду генерального прокурора кандидатуру Руслана Рябошапки – політика та юриста.

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Верховна Рада підтримала кандидатуру Руслана Рябошапки й обрала його новим Генпрокурором України. Нумо знайомитись!

Хто такий Руслан Рябошапка. Це – український політик та юрист. Колишній заступник Міністра юстиції України. Член Національного агентства з питань запобігання корупції. 9 червня 2017 пішов з посади члена НАЗК. Тепер 42-річний Руслан Рябошапка – генеральний прокурор України.

Біографія нового генпрокурора Руслана Рябошапки

Дата народження: 14 жовтня 1976 (42 роки)

14 жовтня 1976 (42 роки) Рідне місто: Любашівка, Одеська область

Любашівка, Одеська область Освіта: Міжнародний Соломонів університет (МСУ)

По завершення вишу у 1998 році Руслан Рябошапка обіймав різні посади у Державному департаменті з питань виконання покарань, а також влаштувався у Міністерство юстиції. Там, до слова, він працював 12 років. Власне там він і сформувався як фахівець. У відомстві Рябошапка виріс з головного спеціаліста до начальника Департаменту законодавства про правосуддя, правоохоронну діяльність та антикорупційну політику.

У 2010 році Руслан Рябошапка отримав звання Заслуженого юриста України. Того ж року його призначили директором новоствореного Бюро з питань антикорупційної політики Секретаріату Кабінетів Міністрів, який тоді очолював Микола Азаров. У лютому наступного року уряд ліквідував структуру. Цікаво, що однією з причин могло бути те, що корупціонерів почали шукати "не там, де треба".

По закриттю Антикорупційного бюро він продовжив відповідати за ті ж питання, але вже у статусі заступника керівника Департаменту юридичного забезпечення апарату Кабміну. Рябошапка став одним із провідних в Україні авторів правових норм із запобігання та недопущення хабарництва у системі органів виконавчої влади. Щоправда, за час роботи він нікого не "ловив", не затримував і не контролював чиюсь діяльність. Восени 2013 року пішов з уряду Азарова напередодні початку Євромайдану.

Протягом половини року Руслан Рябошапка працював у неурядовій організації Transparency International Україна. Там він займався антикорупційними питаннями.

У 2014 році, після перемоги Революції гідності, він повернувся до Міністерства юстиції. У відомстві Рябошапка обіймав посаду заступника міністра Павла Петренка. У жовтні звільнився з цієї установи вдруге.

У березні 2016 року він став членом Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). В агенції Рябошапка займався питанням антикорупційної політики та запобігання конфліктів інтересів. Утім, у червні 2017 року написав заяву про звільнення та покинув НАЗК з гучним скандалом. Причиною цього стало те, що він звинуватив голову органу Наталію Корчак у неефективній роботі, небажанні вирішувати проблеми агентства, а також зволіканні з перевіркою електронних декларації прем'єр-міністра Володимира Гройсмана й інших міністрів.

Співпраця з Володимиром Зеленським почалася тоді, коли чинний президент після своєї перемоги на виборах, призначив Рябошапку заступником глави Офісу Президента. На ній він курує антикорупційні питання та Національну раду у боротьбі з корупцією при президенті.

Зауважимо, що Рябошапка лобіює скасування "поправок Лозового" у кримінальному кодексі. Власне вони вводять низку обмежень для слідства: скорочують термін досудового розслідування, вводять проведення експертиз лише за рішенням суду тощо. Крім того, чиновник Офісу Президента виступає за посилення захисту свідків і викривачів у справах про корупцію, адже в іншому випадку вони бояться свідчити проти хабарників.

Повноваження генерального прокурора:

представляє прокуратуру під час комунікації з органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, особами, підприємствами, установами та організаціями, а також прокуратурами інших держав та міжнародними організаціями;

організовує діяльність органів прокуратури України, утому числі визначає межі повноважень Генеральної прокуратури України, регіональної та місцевих прокуратур в частині виконання конституційних функцій;

призначає прокурорів на адміністративні посади та звільняє їх з адміністративних посад у випадках та порядку, встановлених цим Законом;

у встановленому цим Законом порядку на підставі рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів приймає рішення про застосування до прокурора Генеральної прокуратури України, прокурора регіональної чи місцевих прокуратур дисциплінарного стягнення або щодо неможливості подальшого перебування їх на посаді прокурора;

призначає на посади та звільняє з посад прокурорів Генеральної прокуратури України у випадках та порядку, встановлених цим Законом;

у десятиденний строк із дня вивільнення посади повідомляє Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів про наявність вакантної або тимчасово вакантної посади у Генеральній прокуратурі України;

здійснює розподіл обов’язків між першим заступником та заступниками Генерального прокурора України;

затверджує акти з питань щодо внутрішньої організації діяльності органів прокуратури;

забезпечує виконання вимог щодо підвищення кваліфікації прокурорів Генеральної прокуратури України;

затверджує загальні методичні рекомендації для прокурорів з метою забезпечення однакового застосування норм законодавства України під час здійснення прокурорської діяльності;

виконує інші повноваження, передбачені цим та іншими законами України.

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