Новий Кабінет міністрів України: відомий склад уряду Гончарука

Під час першого засідання Верховної Ради XI скликання, яке відбулося 29 серпня, призначили прем'єр-міністра, а також назвали склад уряду. Дізнайтесь, хто буде працювати у Кабміні наступні п'ять років.

Передовсім, народні обранці визначилися з кандидатурою прем'єр-міністра. Ним став Олексій Гончарук, котрий отримав підтримку більшості депутатів. Розповідаємо про нього та його нову команду, яка працюватиме у Кабміні.

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Прем'єр-міністр – Олексій Гончарук

Прем'єр-міністр – Олексій Гончарук

34-річний новообраний прем'єр-міністр Олексій Гончарук – юрист, адвокат, магістр державного управління. Він з 2015 року очолю Офіс ефективного регулювання (BRDO). Раніше він був радником першого віце-прем'єр-міністра – міністра економічного розвитку та торгівлі.

Міністр оборони – Андрій Загороднюк

Міністр оборони – Андрій Загороднюк

Новообраний міністр оборони Андрій Загороднюк навчався у Київському університеті Шевченка, Університеті Варвіка й Оксфордському університеті. За його плечима 16 років досвіду роботи на керівних посадах у гірничо-видобувній і виробничій галузях. З 2014 року він – громадський активіст, волонтер ЗСУ, а з 2015 – керівник проектного офісу реформ Міністерства оборони України.

Міністр закордонних справ – Вадим Пристайко

Міністр закордонних справ – Вадим Пристайко

49-річний Вадим Пристайко закінчив Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", а також Українську академію зовнішньої торгівлі. У МЗС він працює з 1994 року. Відтоді Пристайко обіймав різні посади. Зокрема, був послом України в Канаді, заступником міністра закордонних справ, а також очолював місію України при НАТО.

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