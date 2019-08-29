Уляна Супрун написала заяву на звільнення і дала поради новому уряду

Виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун написала заяву на звільнення на ім'я нового прем'єр-міністра Олексія Гончарука. Крім того, вона дала кілька порад новому уряду.

Про своє рішення Уляна Супрун, традиційно, написала на своїй сторінці у Facebook. Виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я також побажала успіху в роботі членам нового уряду України.

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Що ж побажала новому уряду Уляна Супрун?

Ніколи не переставайте досліджувати сферу, якою будете займатися. Вивчіть стан справ не з медіа чи Facebook, а за нормативними документами та реальним станом справ.

Не скасовуйте політики, які вже успішно втілюються. Перший етап трансформації системи охорони здоров’я успішно відбувся – 28 мільйонів українців обрали сімейного лікаря і 70% задоволені ним.

Не бійтеся продовжувати речі, які вже працюють та робити реальні зміни того, що не працює. На 2020 рік заплановано чимало змін у сфері охорони здоров’я, але попереду ще дуже багато роботи.

Будьте командою. Якими різними ви б не були, пам’ятайте, що вас об’єднує спільна робота та спільна відповідальність.

Кажіть одне одному правду – про стан речей, про помилки та ризики. Це зробить вашу співпрацю ефективнішою та збереже ваші сили на дійсно важливі речі. Не бійтесь складних розмов.

Вірте у свої сили. Не дозволяйте, аби вами керували. Не бійтеся бути технократами та не будьте "чиїмись ручними" міністрами. Ви відповідальні за цілі сфери життя українців і ви є носіями експертизи в уряді. Робіть рішення і добивайтеся їхнього втілення.

Уляна Супрун побажала новому уряду успіхів

Пам’ятайте, що ви служите українському народу, а не президенту, голові партії чи будь-якому іншому політику, – підкреслила Уляна Супрун у своєму дописі.

Також вона побажала успіхів усім новим депутатам і командам, які зайдуть до міністерства, в тому числі – Міністерства охорони здоров'я.

Зауважимо, що разом із нею написали заяви заступники міністра Павло Ковтонюк й Олександр Лінчевський.

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