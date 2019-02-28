Руйнуємо популярні міфи про заморожені овочі та м'ясо

У мережі шириться безліч міфів, пов'язаних із замороженими продуктами. Втім, далеко не всі вони мають щось спільне з правдою. Ми спробуємо зруйнувати найпопулярніші із них.

Передовсім почнемо з того, що заморожені овочі та фрукти шалено популярні взимку та навесні, адже свіжі коштують дуже дорого, та й не все можна знайти на полицях крамниць. Втім, є люди, які свято переконані, що морожені овочі, фрукти та м'ясо принесуть лише шкоду здоров'я, але це зовсім не так. До вашої уваги популярні міфи, які ми спробуємо зруйнувати.

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Заморожені продукти можна зберігати вічно

Насправді у кожного продукту є своя межа збереження свіжості в морозилці. Курка, наприклад, витримує до дев'яти місяців, яловичина, свинина, баранина – 4-6 місяців, жирна риба – 2-3 місяці, решта – півроку. Морепродукти і напівфабрикати (пельмені, вареники, котлети, млинці, голубці, фарш і т. д.) будуть придатні до вживання зазвичай протягом 3-4 місяців, варені гриби – до одного року, сирі – 8 місяців.

Напівфабрикати можна зберігати 3-4 місяці

Щоб продовжити термін життя продуктів, їх потрібно зберігати в окремих пластикових контейнерах або у вакуумних пакетах. Це не дасть продуктам "перемішати" запахи, захистить від перепадів температур і вологості при відкриванні морозилки.

Замороження вбиває бактерії

На жаль, бактерії залишаються живими. Вони лише впадають в сплячку, тобто стають неактивними. Це стосується і бактерій, і цвілі, і дріжджів. Тобто, якщо в продуктах, які ви вирішили заморозити, є мікроби, то, потрапляючи в тепло, вони знову активізуються.

Заморозка не вбиває бактерії

Заморожені продукти менш корисні

А ось і ні. Англійські вчені (співробітники Leatherhead Food Research) провели понад 40 вимірів на вміст поживних речовин у заморожених і свіжих продуктах, що пролежали три дні в холодильнику. Заморожені овочі та фрукти в багатьох випадках не тільки не поступалися свіжим, а й частенько їх перевершували. Наприклад, у замороженій броколі виявилося більше вітаміну С і лютеїну, ніж у свіжій. За рівнем бета-каротину перевага замороженої капусти чотирикратна. У замороженій моркві виявилося втричі більше лютеїну, ніж у свіжій, а бета-каротину – вдвічі. Більше в ній було і вітаміну С, і поліфенолів, хоча різниця виявилася не такою суттєвою.

Морожені овочі корисніші за свіжі

Перевага поживних речовин на користь заморожених пов'язана з тим, що для заморозки збирають стиглі фрукти й овочі, і в момент збору вони містять максимум корисних речовин. Ті фрукти й овочі, які продають свіжими в магазинах, збирають за 1-2 тижні до повного дозрівання. Це пов'язано з особливостями транспортування.

Повторно нічого не можна заморожувати

Ви можете проробляти маніпуляції із заморожуванням і розморожуванням стільки раз, скільки вам знадобиться, але з однією важливою умовою: не залишати продукти при кімнатній температурі на понад дві години. Небажана повторна заморозка сирого продукту, наприклад, м'яса, лише тим, що може трохи зіпсувати його якість – через зменшення вологи в складі.

М'ясо втратить пружність при повторному заморожуванні

Заморожувати можна все!

На жаль, існує список нерекомендованих для заморозки продуктів. До них, наприклад, належать яйця, адже після мінусової температури продукт втратить свій смак і отримає неприємний аромат. Помідори, огірки, капуста після розморожування перетворяться на кашку, оскільки містять велику кількість води.

Помідори не варто заморожувати

З молочкою справи йдуть гірше. Йогурти, кефір, сметана можуть стати джерелом кишкових інфекцій. Є значний ризик, що в м'яких сирах після розморожування почнуть розмножуватися хвороботворні бактерії.

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