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Руйнуємо популярні міфи про заморожені овочі та м'ясо

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Руйнуємо популярні міфи про заморожені продукти - фото 1
Руйнуємо популярні міфи про заморожені продукти

У мережі шириться безліч міфів, пов'язаних із замороженими продуктами. Втім, далеко не всі вони мають щось спільне з правдою. Ми спробуємо зруйнувати найпопулярніші із них.

Передовсім почнемо з того, що заморожені овочі та фрукти шалено популярні взимку та навесні, адже свіжі коштують дуже дорого, та й не все можна знайти на полицях крамниць. Втім, є люди, які свято переконані, що морожені овочі, фрукти та м'ясо принесуть лише шкоду здоров'я, але це зовсім не так. До вашої уваги популярні міфи, які ми спробуємо зруйнувати.

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Заморожені продукти можна зберігати вічно

Насправді у кожного продукту є своя межа збереження свіжості в морозилці. Курка, наприклад, витримує до дев'яти місяців, яловичина, свинина, баранина – 4-6 місяців, жирна риба – 2-3 місяці, решта – півроку. Морепродукти і напівфабрикати (пельмені, вареники, котлети, млинці, голубці, фарш і т. д.) будуть придатні до вживання зазвичай протягом 3-4 місяців, варені гриби – до одного року, сирі – 8 місяців.

Напівфабрикати можна зберігати 3-4 місяці - фото 310853
Напівфабрикати можна зберігати 3-4 місяці

Щоб продовжити термін життя продуктів, їх потрібно зберігати в окремих пластикових контейнерах або у вакуумних пакетах. Це не дасть продуктам "перемішати" запахи, захистить від перепадів температур і вологості при відкриванні морозилки.

Замороження вбиває бактерії

На жаль, бактерії залишаються живими. Вони лише впадають в сплячку, тобто стають неактивними. Це стосується і бактерій, і цвілі, і дріжджів. Тобто, якщо в продуктах, які ви вирішили заморозити, є мікроби, то, потрапляючи в тепло, вони знову активізуються.

Заморозка не вбиває бактерії - фото 310852
Заморозка не вбиває бактерії

Заморожені продукти менш корисні

А ось і ні. Англійські вчені (співробітники Leatherhead Food Research) провели понад 40 вимірів на вміст поживних речовин у заморожених і свіжих продуктах, що пролежали три дні в холодильнику. Заморожені овочі та фрукти в багатьох випадках не тільки не поступалися свіжим, а й частенько їх перевершували. Наприклад, у замороженій броколі виявилося більше вітаміну С і лютеїну, ніж у свіжій. За рівнем бета-каротину перевага замороженої капусти чотирикратна. У замороженій моркві виявилося втричі більше лютеїну, ніж у свіжій, а бета-каротину – вдвічі. Більше в ній було і вітаміну С, і поліфенолів, хоча різниця виявилася не такою суттєвою.

Морожені овочі корисніші за свіжі - фото 310851
Морожені овочі корисніші за свіжі

Перевага поживних речовин на користь заморожених пов'язана з тим, що для заморозки збирають стиглі фрукти й овочі, і в момент збору вони містять максимум корисних речовин. Ті фрукти й овочі, які продають свіжими в магазинах, збирають за 1-2 тижні до повного дозрівання. Це пов'язано з особливостями транспортування.

Повторно нічого не можна заморожувати

Ви можете проробляти маніпуляції із заморожуванням і розморожуванням стільки раз, скільки вам знадобиться, але з однією важливою умовою: не залишати продукти при кімнатній температурі на понад дві години. Небажана повторна заморозка сирого продукту, наприклад, м'яса, лише тим, що може трохи зіпсувати його якість – через зменшення вологи в складі.

М'ясо втратить пружність при повторному заморожуванні - фото 310849
М'ясо втратить пружність при повторному заморожуванні

Заморожувати можна все!

На жаль, існує список нерекомендованих для заморозки продуктів. До них, наприклад, належать яйця, адже після мінусової температури продукт втратить свій смак і отримає неприємний аромат. Помідори, огірки, капуста після розморожування перетворяться на кашку, оскільки містять велику кількість води.

Помідори не варто заморожувати - фото 310848
Помідори не варто заморожувати

З молочкою справи йдуть гірше. Йогурти, кефір, сметана можуть стати джерелом кишкових інфекцій. Є значний ризик, що в м'яких сирах після розморожування почнуть розмножуватися хвороботворні бактерії.

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Джерело: Med2
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