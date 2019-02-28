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Науковці розповіли, чому від фастфуду потрібно відмовитися назавжди

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Ось чому від фастфуду потрібно відмовитися - фото 1
Ось чому від фастфуду потрібно відмовитися

Шалений темп життя змушує нас не вельми перебирати харчами. Під час обідньої перерви, яка й так дуже коротка, ми віддаємо перевагу фастфуду, а не їжі, яку приготували вдома, і дуже дарма. Такий тип харчів не лише сприяє набору ваги, а й має інші неприємні наслідки, про які розповіли науковці.

Учені проаналізували дані понад 240 тисяч телефонних опитувань, які були проведені у період з 2005 по 2015 рік. Дані містили велику інформацію про стан здоров'я людей, а також їхній спосіб життя.

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Аналіз показав, що майже 17% дорослих жителів Каліфорнії імовірно страждають від психічних захворювань – 13,2% мали психічні розлади середнього ступеня тяжкості і 3,7% – високого ступеня. При цьому, про симптоми будь-якого психічного розладу значно частіше повідомляли ті люди, які їли нездорову їжу.

Фастфуд негативно впливає на психічне здоров'я - фото 310457
Фастфуд негативно впливає на психічне здоров'я

Дослідники також встановили, що, наприклад, підвищене споживання цукру пов'язане з біполярним розладом, що викликає крайні перепади настрою від ейфорії до депресії. До того ж вчені пов'язали з депресією споживання їжі, приготовленої у фритюрі, і продуктів, що зазнали переробки.

За словами головного автора дослідження, доктора Джима Банти, здорове харчування може поліпшити психічне здоров'я і методи лікування психічних захворювань уже сьогодні повинні бути спрямовані на поліпшення якості харчування хворих.

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Джерело: Mport
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