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6 продуктів, які позитивно впливають на роботу мозку
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Майкл Грегер, автор книги "Не здохни. Їжа в боротьбі за життя", стверджує: раннє старіння та хвороби мозку можливо запобігти, якщо почати харчуватися правильно, причому не в старості, а значно раніше. Захистити мозок і пам'ять допомагає раціон. Розповідаємо, які продукти потрібно до нього додати!
"Інсульт і хвороба Альцгеймера – головні вбивці мозку. Вони пов'язані з поганим кровопостачанням, бляшками в судинах. Але ризик обох хвороб коригується за допомогою харчування", – пише він у своїй книзі.
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За словами Грегера, вже починаючи з двадцятирічного віку в головному мозку все частіше виникають невеликі пошкодження, пов'язані з високим холестерином і стрибками артеріального тиску. До 60-70 років ушкодження виявляються очевидними.
Про харчування, яке б допомагало захищати мозок від деградації потрібно замислюватися в якомога більш ранньому віці, підкреслює експерт. На які продукти Грегер рекомендує звернути особливу увагу?
Багаті джерела антиоксидантів. Ці речовини, як висловився Грегер, допомагають врятувати мозок від "іржі", борючись з вільними радикалами – речовинами, які пошкоджують клітини. Найкращі джерела антиоксидантів – ягоди та темно-зелені овочі.
Джерела поліфенолів. Поліфеноли захищають нервові клітини, запобігаючи утворенню білкових бляшок і клубків, руйнівних для мозку. Ними насичені чорний виноград і журавлина.
Цитрусові. Грегер стверджує, що споживання цитрусових зменшує ймовірність інсульту ефективніше, ніж яблука. Цитрусові містять речовини-фітонутрієнти, що активізують кровообіг головного мозку.
Чорниця. Наукові дослідження доводять: чорниця має властивість зміцнювати пам'ять у літніх людей з раннім згасанням когнітивної функції.
Цільні злаки. Грегер рекомендує з'їдати на сніданок кашу з цільних злаків. У них міститься фолієва кислота, яка стимулює приплив крові до мозку, тіамін (вітамін B1), відчутно поліпшує якість пам'яті.
Горіхи. Волоські горіхи, арахіс, мигдаль, кеш'ю, фундук, пекан – всі ці продукти – багаті джерела жирних омега-3 кислот, а також вітамінів B6, E і фолієвої кислоти, що забезпечують у комплексі потужну підтримку мозку. У багатьох горіхах містяться тіамін і магній, що живлять мозок енергією.
Додайте до свого раціону ці продукти, і ваш мозок буде вам вдячний!
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