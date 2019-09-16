Розбирання Redmi K20 Pro виявило приховану властивість смартфона

Відомий техноблогер Зак Нільсон вирішив розібрати флагманський Redmi K20 Pro (Xiaomi Mi 9T Pro) і забезпечити його прозорою кришкою. В процесі йому вдалося дізнатися кілька цікавих подробиць про пристрій, який анонсували на початку літа.

Для Redmi K20 Pro не заявлений ​​офіційний захист від води, однак виробник все ж подбав про надійність смартфона. Кнопки живлення та регулювання гучності всередині корпусу мають гумові ущільнювачі, що запобігають потраплянню рідини. Аналогічний захист є і на мультимедійному динаміці, лотку для SIM-карт, роз'ємі USB Type-C і навіть мікрофонах.

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На думку блогера, Xiaomi просто не заплатила за офіційну сертифікацію смартфона, щоб зберегти доступну ціну. Так само вчинила OnePlus у своїх останніх моделях.

Ще одним приємним відкриттям стала простота вилучення акумулятора. Виробник не став його "намертво" приклеювати, так що при заміні елемент живлення не пошкодиться і не зашкодить людині. Варто також відзначити наявність мідної пластини під процесором і термопасти для кращого відведення тепла та запобігання перегріву пристрою. Крім того, блогер розібрав висувну фронтальну камеру, а також вивчив, як працює світлодіодне підсвічування у ній.

У кінці блогер зібрав смартфон назад, очистивши задню скляну кришку від фарби. У результаті у нього вийшла ексклюзивна версія Redmi K20 Pro, в якій видно всі компоненти та роботу висувною камери.

Нагадаємо, що раніше Зак Нільсон протестував Redmi K20 Pro на міцність.

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