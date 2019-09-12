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Серіал Кріпосна Міс Україна

Xiaomi встановила рекорд продажів смартфонів Redmi Note

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Xiaomi продала шалену кількість смартфонів Redmi - фото 1
Xiaomi продала шалену кількість смартфонів Redmi

Xiaomi оголосила про досягнення чергового рекорду на мобільному ринку. У своєму офіційному Twitter-блозі компанія повідомила про кількість проданих смартфонів популярної лінійки Redmi Note. Як виявилося, цифра з вісьмома нулями – далеко не межа для знаменитого бренду.

Загальна кількість реалізованих гаджетів доступної серії, за даними Xiaomi, досягла позначки 100 000 000 і продовжує збільшуватися.

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Однією з найбільш продаваних моделей бренду став смартфон Redmi Note 7 – за сім місяців з дня релізу було продано 20 000 000 гаджетів, включаючи "заряджену" модифікацію Redmi Note 7 Pro. Втім, шанс наздогнати і перегнати бестселер є у нових моделей Redmi Note 8 і Note 8 Pro, представлених у цьому місяці.

Xiaomi встановила рекорд продажів смартфонів Redmi Note - фото 354456

Фішками моделі Note 8 стали 48-мегапіксельний сенсор основної камери і місткий акумулятор на 4000 мАг з підтримкою швидкої зарядки потужністю 18 Вт. Pro-версія апарата вже надійшла в продаж, базова модель з'явиться в китайському роздробі 17 вересня, а от дата появи глобальної версії буде оголошена виробником пізніше.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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