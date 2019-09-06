Redmi K20 Pro перевірили на міцність: висувна камера не постраждала

Незабаром після анонсу міжнародної версії смартфона Redmi K20 Pro, відомої в Україні як Xiaomi Mi 9T Pro, популярний блогер Зак Нільсон вирішив перевірити, наскільки флагман китайського бренду стійкий до подряпин, вогню і рукоприкладства. Всі випробування, традиційно, зняли на відео.

Тестування почалося з підбору кернера, який здатний подряпати захисне скло. Після 7 одиниці за шкалою Мооса на екрані Redmi K20 Pro з'явилися відчутні сліди. Легким дотиком канцелярського ножа дисплей не подряпати. Тильна сторона корпусу прикрита міцним склом, яке стійкіше до пошкоджень. Подряпати його ножем вкрай складно.

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Сенсор селфі-камери захищений міцним склом, а ось сам корпус модуля пластиковий і легко дряпається. Сама рама смартфона виготовлена з алюмінію, поверх якого нанесено декілька шарів фарби. При впливі ножем залишаються сліди, а фарба злазить.

Випробування запальничкою пройшло для Redmi K20 Pro без наслідків: екран посвітлів, але вже через кілька секунд проблемна область повернулася в початковий стан.

Блогер зазначив якісне виконання модуля фронтальної камери, механізм якого не викликає нарікань. Тест на вигин показав, що збірка виконана на належному рівні – ніяких скрипів і трісків при стисканні в обидві сторони не спостерігається.

У цілому, гаджет визнали пристроєм з хорошою збіркою. До того ж компанія комплектує Redmi K20 Pro непоганим чохлом для кращого захисту від подряпин.

Нагадаємо, що в Україні Xiaomi Mi 9T Pro можна купити за 12 999 гривень за версію 6+64 ГБ або 13 999 гривень – 6+128 ГБ.

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