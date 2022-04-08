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Росію вигнали з Ради з прав людини ООН: які країни підтримали окупанта на голосуванні
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Росію виключили з Ради з прав людини в ООН шляхом голосування. І це показало, хто ж залишається на боці агресора досі.
7 квітня на засіданні ООН пройшло голосування щодо призупинення членства РФ у Раді з прав людини. Це максимальна санкція, адже виключити країну з Ради просто неможливо. Однак далеко не всі учасники підтримали таке рішення. Таблицю з голосуванням показав постійний представник України в Організації Сергій Кислиця.
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У вас була можливість довести, що ви не байдужий спостерігач. Все, що вам потрібно зробити, це натиснути кнопку ТАК. НІ означає натискання на курок і – червону крапку на екрані, як кров загублених життів. Це залишиться з вами доки пам’ять вас не зрадить, – зауважив дипломат.
За вигнання РФ проголосували 93 країни, 58 країн утримались, а проти виступили 24. Жодна європейська держава не підтримала росію.
Загалом проти виключення з Ради з прав людини виступили: Алжир, Білорусь, Болівія, Бурунді, В’єтнам, Габон, Еритрея, Ефіопія, Зімбабве, Казахстан, Киргизстан, Китай, Конго, КНДР, Куба, Лаос, Малі, Нікарагуа, Сирія, Таджикистан, Узбекистан, ЦАР та сама росія. Серед країн, які утримались від прийняття рішення, опинились ПАР, Йордан, ОАЕ, Єгипет, Бразилія, Індія, Саудівська Аравія та інші.
Відзначимо, що джерела американського каналу CNN повідомили про намагання маніпулювати цим рішенням з боку російських дипломатів. Відповідно до даних ЗМІ, делегації країн-членів ООН отримали записки з погрозами.
"Зауважимо, що не тільки підтримка такої ініціативи, але й рівновіддалена позиція при голосуванні (утримання або неучасть у голосуванні) буде розцінюватися як недружній крок", – такий текст повідомлень наводить CNN.
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