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війна

Більше, ніж Байдену, Макрону та Шольцу: на скільки американці довіряють Зеленському

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Американці довіряють Зеленському більше, ніж Байдену - фото 1
Американці довіряють Зеленському більше, ніж Байдену

У ці непрості для України часи Володимир Зеленський зумів стати справжнім світовим політиком. Тож не дивно, що рівень довіри до нього зріс не лише серед українців, а й мешканців інших країн.

Так, американці довіряють Президентові України більше, ніж Джозефу Байдену. Про це свідчать результати опитування Pew Research Center, проведеного з 21 по 27 березня.

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Зеленському довіряють 72% опитаних

Для визначення результатів короткі інтерв'ю брали у 3 581 дорослого громадянина США. Дізнайтеся, наскільки вони довіряють власному президентові й іншим топовим політикам.

Більше, ніж Байдену, Макрону та Шольцу: на скільки американці довіряють Зеленському - фото 502292

Так, президентові США довіряють 48% респондентів. Трішки вищий рівень довіри до президента Франції Еммануеля Макрона – 55%, а також канцлера Німеччини Олафа Шольца – 53%. Що ж стосується Володимира Путіна, то його рівень довіри від американців – нікчемні 6%.

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