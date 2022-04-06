На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Спершу сухпайок, тоді граната: Кислиця на Радбезі ООН розгромив виступ росіянина – відео
-
- 1608
Російські пропагандисти не соромляться брехати в очі навіть тоді, коли їхній обман очевидний. Так трапилось і на Радбезі ООН, коли постпред України Сергій Кислиця вкотре вивів на чисту воду представника РФ.
На засіданні Ради Безпеки ООН 5 квітня російський представник Небензя вкотре намагався виправдати злочини російської армії. Для цього він процитував частинку інтерв'ю депутатки міської ради Бучі виданню Медуза, мовляв "солдати РФ передавали їжу українцям". Звісно ж, це далеко не повна цитата, на що звернув увагу постпред України Сергій Кислиця.
І ще: Посол України в ООН відправив російських дипломатів до психіатрів – відео
Український дипломат перейшов на російську мову, дорікнувши Небензі у маніпуляції реальною публікацією.
"Бувало так, що (російські) солдати передавали сухпайок у підвал, а потім кидали туди гранату". Ви ж хотіли процитувати це інтерв'ю, чому ж ви його не цитуєте повністю. Це про вашу гуманітарну допомогу, за якою летить граната, – наголосив Кислиця.
Читайте також: Володимир Зеленський відвідав Київщину та показав на відео звільнені міста-мученики
-
15:49У Мукачеві знесли погруддя Пушкіна, а у Новгород-Сіверському – портрети Леніна і Сталіна
-
15:19Замість ЗНО 2022: яким буде тестування з українською мови
-
14:51У Львові пропонують перейменувати понад 30 вулиць, які названі на честь росіян
-
14:24"Душі": аніматори створили щемливе відео про загиблих під час війни
-
13:51Україну відновлять у три етапи: перший вже почався
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
13:25Сміливий пес Патрон допомагає розміновувати Чернігівщину: відео від ДСНС
-
12:51Пішли за кораблем: окупанти напились та затопили свою БМД-3 – фото
-
12:19Як подолати паніку: кілька дієвих вправ
-
11:58"Передайте всім": Комаров звернувся до українців, які повертаються у свої домівки
-
11:25Твій персонаж – Ілон Маск: українці створили гру, у якій треба лупцювати путіна і кадирова
-
10:55Доброчесність онлайн: як не можна поводитись в мережі під час війни
-
10:24Дитяча абетка безпеки від ДСНС: яскраве відео для маленьких українців
-
09:52Знайшли пухнастого на згарищі в Ірпені: неймовірна історія порятунку кота Бублика
-
Українська музика 2021 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
09:21Привітання з Благовіщенням 2022 у прозі: побажання своїми словами
-
09:19Як волонтерам зберігати своє здоров'я: поради від ЦГЗ
-
08:50Режим очікування: як зберегти віру в перемогу
-
08:21Як відкрити ФОП онлайн: у Дії знову запрацювала функція реєстрації бізнесу
- 06 квітня
-
20:48Фіолет зняв кліп на пісню "Заряджай" у поруйнованій школі: від нього мороз по шкірі
-
20:21Ніколи не пробачимо ворогам: Вакарчук побував у звільненій від окупантів Бородянці
-
19:51Віталій Кличко вкотре попросив киян не поспішати повертатися до столиці
-
19:19Скільки грошей Джамалі вдалося зібрати для підтримки України
-
18:51Папа Римський засудив звірства у Бучі та назвав його містом мучеників
-
18:23Керівництво "Сільпо" попросило в Ілона Маска вантажівки Tesla Semi
-
15:19Замість ЗНО 2022: яким буде тестування з українською мови
-
10:55Доброчесність онлайн: як не можна поводитись в мережі під час війни
-
08:50Режим очікування: як зберегти віру в перемогу
- 06 квітня
-
20:48Фіолет зняв кліп на пісню "Заряджай" у поруйнованій школі: від нього мороз по шкірі
-
18:51Папа Римський засудив звірства у Бучі та назвав його містом мучеників
-
15:26Поза стандартами: вийшов спецвипуск Playboy про війну в Україні
-
11:52Настане день: вийшов новий хіт від творців "Доброго вечора, ми з України"
-
09:51Скільки українців підтримують вступ до ЄС: рекордні результати опитування
- 05 квітня
-
20:24Нам потрібне мирне небо: школяр з Ірпеня Емір Зейналов виконав пісню та змонтував відео
-
16:51Мовчання – синонім брехні: Монатік написав нову пісню про війну
-
13:51Олег Скрипка — "Героям слава": слухайте нову пісню про війну від фронтмена гурту ВВ
-
11:23Володимир Зеленський відвідав Київщину та показав на відео звільнені міста-мученики
-
08:56Стан розгубленості: як повернутись до роботи та нормального життя
- 04 квітня
-
19:51Відомо, хто став найсильнішою людиною Європи: це українець Олексій Новіков
-
16:49Сучасні реалії VS Друга світова: Українські художники змінили антивоєнні плакати
-
12:54В Україні узаконили Bug Bounty: що це і як може допомогти
-
09:52Зеленський виступив на Ґреммі 2022: що сказав президент – відео
- 03 квітня
-
19:23Як нині виглядають Ірпінь, Буча та Гостомель: відео від Генштабу ЗСУ, яке боляче дивитись
-
16:20Рада ухвалила розмір винагород за передачу російської техніки для ЗСУ: конкретні розцінки
-
12:19Які санкції ввели проти РФ та Білорусі за останню добу: перелік за 2 квітня
- 02 квітня
-
21:52Відома перша країна ЄС, яка повністю відмовилася від російського газу
-
19:21Біатлоніст Дмитро Підручний послав братів Фуркадів слідом за російським кораблем
-
17:19Показував усьому світу правду: потужні фото з війни в Україні від Макса Левіна
-
14:205 безплатних сервісів для консультацій з лікарями під час війни
-
11:49Ой у лузі червона калина: українські зірки влаштували пісенний флешмоб