Спершу сухпайок, тоді граната: Кислиця на Радбезі ООН розгромив виступ росіянина – відео

Російські пропагандисти не соромляться брехати в очі навіть тоді, коли їхній обман очевидний. Так трапилось і на Радбезі ООН, коли постпред України Сергій Кислиця вкотре вивів на чисту воду представника РФ.

На засіданні Ради Безпеки ООН 5 квітня російський представник Небензя вкотре намагався виправдати злочини російської армії. Для цього він процитував частинку інтерв'ю депутатки міської ради Бучі виданню Медуза, мовляв "солдати РФ передавали їжу українцям". Звісно ж, це далеко не повна цитата, на що звернув увагу постпред України Сергій Кислиця.

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Український дипломат перейшов на російську мову, дорікнувши Небензі у маніпуляції реальною публікацією.

"Бувало так, що (російські) солдати передавали сухпайок у підвал, а потім кидали туди гранату". Ви ж хотіли процитувати це інтерв'ю, чому ж ви його не цитуєте повністю. Це про вашу гуманітарну допомогу, за якою летить граната, – наголосив Кислиця.

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