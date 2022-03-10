"Неймовірна підтримка": скільки грошей українці спрямували на армію через Дію

Українці через Дію вже переказали 120 мільйонів гривень

Українці продовжують переказувати гроші на потреби армії. Так, лише через додаток Дія наші земляки спрямували на благодійний фонд "Повернись живим" 120 мільйонів гривень.

Про це у своєму телеграмі розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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120 мільйонів через Дію на армію зібрали ми з вами, українці. Це неймовірна підтримка для наших бійців. Усі донати йдуть на фонд "Повернись живим", – написав він.

Михайло Федоров також розповів, що один із регіональних офісів "Повернись живим" передав українським військовим вчора, 9 березня:

92 шоломи,

107 планшетів для артилеристів та операторів БПЛА,

понад 50 рацій,

півтора десятка одиниць нічної оптики,

понад 20 квадрокоптерів,

12 компʼютерів і ноутбуків,

4 саперні сумки,

29 комплектів термобілизни.

Міністр підкреслює, що кожен шолом, бронежилет чи нічна оптика можуть врятувати життя нашим бійцям. Тож він закликає не зупинятися, підтримуючи українську армію у боротьбі проти окупантів.

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