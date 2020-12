Роботи Boston Dynamics влаштували запальні танці і злякали людей (відео)

Роботи Boston Dynamics танцюють під Do You Love Me.

Компанія Boston Dynamics показала ролик, на якому її роботи відриваються під музику на святковій вечірці, присвячені Новому року. Це видовище і захоплює, і лякає! І не тому, що у роботів можна повчитись відчуття ритму.

Американська компанія Boston Dynamics презентувала святкове відео, де роботи Atlas, Spot та Handle влаштували запальні танці під знамениту пісню The Contours – Do You Love Me. Хоч це і нагадує кадри з фільмів про майбутнє, але таким є вже сьогодення, що невимовно турбує Ілона Маска та ще чимало людей у мережі. Танцювальні уміння роботів вражають, тому залишається сподіватись, що найближчим часом вони не повстануть проти людства.

"Вся наша команда зібралась тут, що відсвяткувати початок року, який, як ми надіємось, стане більш радісним. Щасливого Нового року від всіх нас у Boston Dynamics", – зазначили інженери під роликом, який вже зібрав понад 2 мільйони переглядів!

