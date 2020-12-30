Роботи Boston Dynamics влаштували запальні танці і злякали людей (відео)

Компанія Boston Dynamics показала ролик, на якому її роботи відриваються під музику на святковій вечірці, присвячені Новому року. Це видовище і захоплює, і лякає! І не тому, що у роботів можна повчитись відчуття ритму.

Американська компанія Boston Dynamics презентувала святкове відео, де роботи Atlas, Spot та Handle влаштували запальні танці під знамениту пісню The Contours – Do You Love Me. Хоч це і нагадує кадри з фільмів про майбутнє, але таким є вже сьогодення, що невимовно турбує Ілона Маска та ще чимало людей у мережі. Танцювальні уміння роботів вражають, тому залишається сподіватись, що найближчим часом вони не повстануть проти людства.

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"Вся наша команда зібралась тут, що відсвяткувати початок року, який, як ми надіємось, стане більш радісним. Щасливого Нового року від всіх нас у Boston Dynamics", – зазначили інженери під роликом, який вже зібрав понад 2 мільйони переглядів!

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