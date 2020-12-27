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Подарунок, який ми заслужили: Lamborghini Urus прикрасили до Нового року (відео)

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Lamborghini Urus "упакували" у подарунковий папір - фото 1
Lamborghini Urus "упакували" у подарунковий папір

Американський блогер, колекціонер автомобілів і спортсмен Харрісон Вудрафф незвично оформив свій Lamborghini Urus у переддень Різдва. Кросовер "упакували" в подарунковий папір з пінгвінами, бампер прикрасили різнокольоровими гірляндами та різдвяним вінком, а на дах поставили ялинку.

З оформленням Lamborghini під різдвяний подарунок не надто морочилися: плівку і гірлянди приклеїли до автомобіля скотчем, ялинку закріпили до рейлингів, і зроблений "презент" на швидку руку. Зими в Каліфорнії теплі, і до кінця грудня кросовер проїздить і так, а на початку 2021 року позашляховик чекає "розпакування".

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Для власника розкішного Lamborghini незвичайна акція – безневинна спроба підняти настрій оточуючим і розширити аудиторію підписників в Instagram і YouTube. Наступного року Харрісон Вудрафф обіцяє підійти до кастомізації Urus серйозніше: автомобіль модернізують в ательє 1016 Industries. Планується установка оригінального обважування, заміна штатної вихлопної системи й інші поліпшення.

Подарунок, який ми заслужили: Lamborghini Urus прикрасили до Нового року (відео) - фото 440872

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