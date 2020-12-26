Ілон Масу додав у Tesla свою улюблену гру

Ексцентричний мільярдер і винахідник Ілон Маск поповнив програмне забезпечення автомобілів Tesla однією зі своїх улюблених ігор. Мовиться про мінімалістичну стратегію The Battle of Polytopia.

Маск зізнавався, що обожнює цю милу гру, а розробники навіть додали його у тайтл в ролі одного з персонажів.

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Чарівна The Battle of Polytopia – на вигляд простенька, але насправді комплексна і глибока 4Х-стратегія про розвиток цивілізації. Гра дебютувала на смартфонах під управлінням iOS і Android, а у серпні цього року вийшла і в Steam, де зібрала 97% позитивних відгуків від геймерів. Тепер ця гра доступна й усім власникам автомобілів Tesla разом з Cat Quest і картковим "пасьянсом".

Ілон Маск неодноразово зізнавався у любові до The Battle of Polytopia, але грає в неї мільярдер в основному зі своїми дітьми. Бізнесмен каже, що відеоігри – це відмінний спосіб проводити час з дітьми. Хай там як, тепер до традиційної сімейної забаві Масків можуть приєднатися і водії Tesla.

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