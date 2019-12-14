Роблять вони, а соромно мені: експертки Топ-модель по-українськи показали справжню любов

Хейтер чи Фанат – нова рубрика, в якій українські зірки отримують шквал критики та засипаються з ніг до голови компліментами. На чиїй стороні ви – вирішувати тільки вам.

Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України та світу.

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Почнемо зі спокусливої гімнастки Анни Різатдінової, котра цього тижня виклала в мережу світлину зі зйомок календаря журналу для чоловіків XXL. Такою фіналістку "Танців з зірками" ви однозначно не бачили! Не дивно, що її засипали компліментами та не зовсім: "Сексі-леді", "Просто бомба", "Який жах... вульгарно! Розчарувала", "Аня, зніматися в чоловічих журналах оголеною вам ні до чого", "Несподівано! Красиве фото", "Вау, ну ти, звичайно ж, підпалила публіку", "Січень нічо так!"

Анна Різатдінова оголилась для чоловічого журналу

Не забарилась і Слава Камінська, котра теж знялась для цього ж календаря. Щоправда, така Слава нікого не дивує, адже всі ми звикли до того, що зірка час до часу хизується своїми пишними формами. Власне це й підтверджують коментарі під її новою публікацією: "Просто красуня", "Така ніжна і горда", "Хочеться липня вже, а не оцього всього", "Дуже класне фото", "Ну шикарна жінка", "Тепер липень – найспекотніший місяць", "Неймовірно красива", "З кожним роком все красивіша", "А можна фото, де ти гола?", "Шикарна, нема слів".

Спокуслива Слава Камінська знову розбурхала мережу

А це фото неабияк розбурхало прихильників шоу "Топ-модель по-українськи". Воно й не дивно, адже Алла Костромічова та Соня Плакидюк майже цілуються на камеру. Що ж про це думають користувачі – читайте далі: "Супер, дуже хороше фото", "Роблять вони, а соромно мені", "Що ви робите?", "Дівчата, це веселка", "Чесно кажучи, Алла така собі модель", "Так схудла Соня", "Киця мациці", "Кого тільки не поцілуєш заради реклами".

Костромічова та Плакидюк показали справжню любов

Якщо ви досі не бачили кліп на пісню "Вільна", яку виконали Тіна Кароль та Юлія Саніна, то мерщій робіть це! Обидві шалено круті вокалістки зчинили справжній фурор своїм співом, адже їм вдалося стати крутим дуетом. Коментатори вирішили не стримувати своїх емоцій, засипавши зірок теплими словами в мережі: "Сюрприз так сюрприз. Найкращий дует", "Які ви чарівні", "Неймовірно ніжно", "Дан Балан нервово курить в стороні", "Як перестати слухати?", "Космічно", "Дует шикарний... до мурашок", "Як таке можливо?"

Тіна Кароль та Юлія Саніна зачарували всіх своїм співом

Залишаємо вам кілька світлин Даші Трегубової, яку всі так полюбили завдяки тому, що вона стала ведучою нового сезону вокального шоу Х-фактор. Просто гортайте серію та насолоджуйтесь, а також ловіть найкращі коментарі під постом зірки: "Вам личить червоний", "Червона сукня ну дуже еротична. Тільки для Нього", "Вогонь! Богиня", "Шикарна у кожній", "Дуже романтично", "Прекрасна у всьому".

А от Настя Каменських вирішила не зраджувати старій добрій традиції. Поп-зірка зробила банальне селфі в туалеті у спідній білизні. І такий крок зірки сподобався далеко не всім її підписникам у мережі: "Тільки я у першу чергу звернув увагу на старий iPhone?", "Неймовірно красива", "Каменських, купи нормальний телефон", "Давно не було... знову в трусах", "Штани треба підтягнути".

Насті Каменських порекомендували підтягнути штани

Наостанок залишимо вам справжню красуню, Надю Дорофєєву! Красуня потішила фанатів яскравим фото у екстремальному міні, яке не оминули увагою в мережі: "Нереальна", "Ой, яка шикарна", "Надя, ти красуня", "Сама як подарунок виглядаєш".

Надя Дорофєєва перевтілилась на Снігуроньку

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