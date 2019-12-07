Ледь штани не порвало: ведуча Х-фактор розбурхала мережу оголеними фото (18+)

Хейтер чи Фанат – нова рубрика, в якій українські зірки отримують шквал критики та засипаються з ніг до голови компліментами. На чиїй стороні ви – вирішувати тільки вам.

Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України та світу.

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Почнемо цього тижня зі спекотної Даші Трегубової, яка зараз веде останній сезон популярного вокального шоу Х-фактор. Ведуча вразила своїх фанатів світлинами, на яких вона позує без спідньої білизни, оголяючи свій пишний бюст. Не дарма її підписники засипали зірку компліментами та схвальними відгуками: "Мені це так подобається у вас, що ви така різна. Красива, але не банальна і така духовно наповнена", "Фотографії – вогонь", "Ледь штани не порвало", "Перше фото взагалі вогонь", "Капуста таки діє", "У мене аж руки затрусилися", "Як тепер заснути?", "Даша, ви неймовірно красива та спокуслива". Ми ж просто пропонуємо вам погортати серію світлин. Такою Трегубову ви не бачили!

Спокусливих красунь багато не буває. Тіна Кароль теж вирішила не лише ділитися світлинами з червоних доріжок, а й розбурхувати уяву своїх прихильників гарячими кадрами. На одному з них поп-діва одягнена у чорне боді, що неабияк припало до душі тим, хто стежить за її творчістю: "Це буде моє улюблене фото", "Пожееееежа", "Сексуально і загадково", "І тут у мене зник дар мови", "Стало спекотно", "Твоє тіло – інструмент. Так хочу пограти", "Секс у чистому вигляді".

Тіна Кароль спокушає гарячими фото

Як можна оминути увагою сексуальну DJ NANA? Тож ми вирішили поділитися з вами спекотним відео, на якому зірка шоу-бізнесу танцює в однісінькому рушнику. Щоправда, її прихильники просять повернути рубрику "Танці з холодильником". А поки ми залишаємо вам оце відео та коментарі, які воно зібрало: "Красуня! Хочу тебе", "А якщо розкриється?", "Холодильник і його самочка".

А наша добірка цього тижня стає ще спекотнішою. Дарія Квіткова – обраниця холостяка Нікіти Добриніна – виклала на своїй сторінці в інстаграм відео, на якому закохані танцюють у спідній білизні. Не дивно, що ролик настільки сподобався прихильникам пари, що вони вирішили засипати закоханих компліментами та теплими словами: "Це нереально мило та красиво", "Ви дуже класні та позитивні", "Які ви ніжні", "Дуже круті! Щастя вам", "Досить показувати стриптиз, зайки", "Одне задоволення дивитися на вас", "Від вас так і віє любов'ю та пристрастю", "Це до сексу чи після?"

Сексуальна Леся Нікітюк теж вирішила не відставати від своїх колег по цеху. Щоправда, цього тижня обійшлося без оголень та світлин у купальнику. Улюблена телеведуча похизувалася світлинами у яскравій короткій рожевій сукні, яка виграшно підкреслює її довжелезні ноги. Не дивно, що коментарі не забарилися: "Ех, яка соковита полуничка", "Богиня", "Леся, красуня", "Гарні ніжки", "Найкраща ведуча", "Яка гаряча штучка", "Як завжди на висоті", "Леська, ти шикарна", "На барбі схожа".

Довгонога Леся Нікітюк потішила підписників

Наостанок залишимо вам спокусливу Наталю Могилевську, котра не перестає дивувати своїх прихильників гарячими світлинами. Насолоджуйтесь і фото, і коментарями: "Воу, яка ви прекрасна принцеса", "Спекотні фото, дуже спекотні", "Ви прекрасна! Так тримати", "Шикарна жінка, Наталія", "Наталка, ти красуня".

Наталя Могилевська вражає своєю красою

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