На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Пинтя: Аліна Паш випустила новий кліп, від якого неможливо відірватись
-
- 12
Співачка Аліна Паш потішила прем'єрою відео на пісню Pintea. Новий кліп знятий у чорно-білих тонах, а співачка з'являється в стриманому, але ефектному образі. Дивіться свіжий ролик!
Саме Pintea – ключова пісня дебютного подвійного альбому Аліни Паш, тож шанувальники вже зачекались на екранізацію хіта. Головним героєм композиції є напівміфічний герой із закарпатських легенд, благородний розбійник Пинтя. За легендами, опришок був невразливим до зброї та відчайдушно боровся проти поневолювачів.
Це цікаво: Прем'єра кліпу KAZKA – Колишні
У чорно-білому кліпі Аліна повністю відмовилась від яскравих ефектів або монтажу. Усі три хвилини співачка працює "на камеру", а акцент зміщується з її обличчя на чудернацьке намисто. Паш ділиться, що це давня афганська прикраса.
Дивитись онлайн новий кліп Alina Pash – Pintea:
У кадр також потрапляють, здавалося б, випадкові люди, які танцюють під ритмічний шаманський біт. Насправді ж – це друзі співачки з різних точок світу.
"Ми знімали кліп влітку в Барселоні. У той момент всі вони якраз приїхали на популярний місцевий Sonar Festival, щоб відірватися по повній без своїх дітей", – наголошує Паш. Відзначимо, що режисером кліпу став Джеймс Фішер з Австралії.
ТЕКСТ І СЛОВА ПІСНІ ПИНТЯ
[Куплет 1]
Влюлені були діви
В косу вплітали співи
Чорні очі, прірва, ніч
Де ж ті роки вирвані?
Через поле – мертвий ліс
Чорний ворон, хитрий лис
Маю ціль – не маю страх
Слава Пинті на вустах
[Предприспiв]
Ваблю грою (ей-ей!)
Маю зброю (ей-ей!)
Пау-пау!
Все своє заберу з собою!
Ваблю грою (ей-ей!)
Маю зброю (ей-ей!)
Пау-пау!
Все своє заберу з собою!
[Приспiв]
I'mma Пинтя
Мене звати Пинтя
Bad boy, but герой
Yeah it's my grandpa
I'mma Пинтя
Мене звати Пинтя
Bad boy, but герой
Yeah it's my grandpa
Yeeah, I will put it on account on account «добро»
[Куплет 2]
Не боюсь, що на мене чекає
Ворог біжить, він від мене тікає
Знає, стікає у Тису, бо гад
Пинтя не любить у племені зрад!
Доста чи виставить?
Пора робити мислячи! (ууу)
Ти диви, ти диви, ось так буває
Злих, недобрих покарає
[Предприспiв]
Брат мій Драко покусає
Срібло й золото вертає!
Ей-ей!
Маю зброю ей-ей!
Пау-пау!
Все своє заберу з собою!
Ваблю грою
Ей-ей!
Маю зброю, ей!
І готова я до бою
І готова я до бою, тррря!
[Брiдж]
Так іще ня ніхто не бив і не буде бити
Докі буду бірувати топірець носити!
Через тоті рекрутчини, через тоті ляшки
Покину я вітця й неньку
Піду у опришки!
Не боюся атамана
Що ми тот котюга?
Уже пучок зеленіє
Я йому не слуга!
[Приспiв]
I'mma Пинтя
Мене звати Пинтя
Bad boy, but герой
Yeah it’s my grandpa
I'mma Пинтя
Мене звати Пинтя
Bad boy, but герой
Yeah it’s my grandpa
Yeeah, I will put it on account on account "добро"
Слухайте також: Бумбокс випустив новий альбом Таємний код Рубікон
-
18:32Удвічі більше, ніж планувалося: скільки всього продали смартфонів Samsung Galaxy Fold
-
18:16Гороскоп на 14 грудня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:03Скільки заробило Динамо за виступ у єврокубках: відома сума призових
-
17:52Пляжі Каліфорнії заполонили черв'яки: вони похожі на пеніси
-
17:34Три найшкідливіші продукти з новорічного столу, від яких слід відмовитися
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
17:09Пинтя: Аліна Паш випустила новий кліп, від якого неможливо відірватись
-
16:52Нова версія iOS 13 виявилася небезпечною для дітей: що з нею не так
-
16:23Чому не варто робити репости у соцмережах
-
16:055 цікавих книжок, які варто подарувати дитині на День Святого Миколая
-
15:53Сестра Кім Кардашян зняла кумедну пародію на свою сестру
-
15:33В Амстердамі випустили пиво з хвої викинутих різдвяних ялинок
-
15:13У США жінка залила бензин у пакети: курйозне відео
-
14:57Google захистить користувачів Android від SMS-спаму
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
14:32Названо найкращий фільм 2019 року
-
14:14NASA опублікувало "атмосферну карту" Марса: круте відео
-
13:47Де в Україні найчастіше користуються пасками безпеки
-
13:19В Україні придумали нову назву для сиру фета
-
12:58Виявлено спосіб заблокувати будь-який iPhone
-
12:42Новенька 9, 10, 11, 12 серія: дивитись онлайн продовження серіалу
-
12:31Банан, приклеєний скотчем: голлівудський актор ошелешив оголеним фото
-
12:12Nike запатентувала кросівки, які неможливо буде підробити
-
11:51Таємний код Рубікон: Бумбокс випустив другу частину альбому з лише нових пісень
-
11:30Динамо ганебно вилетіло з Ліги Європи: як пояснюють гравці своє фіаско
-
16:055 цікавих книжок, які варто подарувати дитині на День Святого Миколая
-
13:47Де в Україні найчастіше користуються пасками безпеки
-
11:30Динамо ганебно вилетіло з Ліги Європи: як пояснюють гравці своє фіаско
-
08:53Патрульна поліція України завела акаунт в TikTok: перші веселі відео
-
07:555 способів побороти сонливість взимку
-
00:15KAZKA – Колишні: слухайте новий запальний хіт про наболіле, текст пісні
- 12 грудня
-
21:30Водіям на замітку: вправи, які можна робити навіть у пробках
-
19:25ДИНАМО ▶ ЛУГАНО: дивитись онлайн трансляцію вирішального матчу ЛЄ
-
17:50Білл Гейтс рекомендує: 5 книг, які треба прочитати під час зимових канікул
-
14:11Pornhub підбив підсумки 2019: які відео і порнозірки найпопулярніші в Україні
-
12:0210 найпопулярніших відео TikTok у 2019 році, які розсмішать вас до сліз
-
10:34Тіна Кароль і Юлія Саніна представили спільну пісню "Вільна": потужний кліп
- 11 грудня
-
21:237 кроків, які допоможуть позбутися шкідливих звичок
-
18:44Хіт-парад від Shazam: яку музику слухали кияни цього тижня
-
14:29Міжнародний день гір: українська гірська лексика, яка вас здивує
-
12:45У мережі показали, як виглядатиме київський вокзал після реконструкції: візуалізація
-
10:22iPhone 4 очолив ТОП 100 гаджетів десятиліття
-
07:17Погода в Україні 11 грудня: відчутно похолоднішає
- 10 грудня
-
20:45Чотири причини, чому чоловік відмовляється від сексу
-
18:31Як правильно прогрівати "автомат" машини в мороз: корисні поради
-
13:55Добірка хороших новин 2019 року для тих, хто втомився від негативу
-
12:00ТЕСТ: Впізнай музичні треки за кадром з кліпу
-
07:19Погода в Україні 10 грудня: точний прогноз по містах
- 09 грудня
-
22:116 безглуздих міфів про утримання від сексу
-
20:00Автоковдра для легкого запуску двигуна в мороз: які є плюси і мінуси