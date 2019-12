Пинтя: Аліна Паш випустила новий кліп, від якого неможливо відірватись

Співачка Аліна Паш потішила прем'єрою відео на пісню Pintea. Новий кліп знятий у чорно-білих тонах, а співачка з'являється в стриманому, але ефектному образі. Дивіться свіжий ролик!

Саме Pintea – ключова пісня дебютного подвійного альбому Аліни Паш, тож шанувальники вже зачекались на екранізацію хіта. Головним героєм композиції є напівміфічний герой із закарпатських легенд, благородний розбійник Пинтя. За легендами, опришок був невразливим до зброї та відчайдушно боровся проти поневолювачів.

У чорно-білому кліпі Аліна повністю відмовилась від яскравих ефектів або монтажу. Усі три хвилини співачка працює "на камеру", а акцент зміщується з її обличчя на чудернацьке намисто. Паш ділиться, що це давня афганська прикраса.

Дивитись онлайн новий кліп Alina Pash – Pintea:

У кадр також потрапляють, здавалося б, випадкові люди, які танцюють під ритмічний шаманський біт. Насправді ж – це друзі співачки з різних точок світу.

"Ми знімали кліп влітку в Барселоні. У той момент всі вони якраз приїхали на популярний місцевий Sonar Festival, щоб відірватися по повній без своїх дітей", – наголошує Паш. Відзначимо, що режисером кліпу став Джеймс Фішер з Австралії.

ТЕКСТ І СЛОВА ПІСНІ ПИНТЯ

[Куплет 1]

Влюлені були діви

В косу вплітали співи

Чорні очі, прірва, ніч

Де ж ті роки вирвані?

Через поле – мертвий ліс

Чорний ворон, хитрий лис

Маю ціль – не маю страх

Слава Пинті на вустах

[Предприспiв]

Ваблю грою (ей-ей!)

Маю зброю (ей-ей!)

Пау-пау!

Все своє заберу з собою!

Ваблю грою (ей-ей!)

Маю зброю (ей-ей!)

Пау-пау!

Все своє заберу з собою!

[Приспiв]

I'mma Пинтя

Мене звати Пинтя

Bad boy, but герой

Yeah it's my grandpa

I'mma Пинтя

Мене звати Пинтя

Bad boy, but герой

Yeah it's my grandpa

Yeeah, I will put it on account on account «добро»

[Куплет 2]

Не боюсь, що на мене чекає

Ворог біжить, він від мене тікає

Знає, стікає у Тису, бо гад

Пинтя не любить у племені зрад!

Доста чи виставить?

Пора робити мислячи! (ууу)

Ти диви, ти диви, ось так буває

Злих, недобрих покарає

[Предприспiв]

Брат мій Драко покусає

Срібло й золото вертає!

Ей-ей!

Маю зброю ей-ей!

Пау-пау!

Все своє заберу з собою!

Ваблю грою

Ей-ей!

Маю зброю, ей!

І готова я до бою

І готова я до бою, тррря!

[Брiдж]

Так іще ня ніхто не бив і не буде бити

Докі буду бірувати топірець носити!

Через тоті рекрутчини, через тоті ляшки

Покину я вітця й неньку

Піду у опришки!

Не боюся атамана

Що ми тот котюга?

Уже пучок зеленіє

Я йому не слуга!

[Приспiв]

I'mma Пинтя

Мене звати Пинтя

Bad boy, but герой

Yeah it’s my grandpa

I'mma Пинтя

Мене звати Пинтя

Bad boy, but герой

Yeah it’s my grandpa

Yeeah, I will put it on account on account "добро"

Аліна Паш

