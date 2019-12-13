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Пинтя: Аліна Паш випустила новий кліп, від якого неможливо відірватись

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ALINA PA$H - фото 1
ALINA PA$H

Співачка Аліна Паш потішила прем'єрою відео на пісню Pintea. Новий кліп знятий у чорно-білих тонах, а співачка з'являється в стриманому, але ефектному образі. Дивіться свіжий ролик!

Саме Pintea – ключова пісня дебютного подвійного альбому Аліни Паш, тож шанувальники вже зачекались на екранізацію хіта. Головним героєм композиції є напівміфічний герой із закарпатських легенд, благородний розбійник Пинтя. За легендами, опришок був невразливим до зброї та відчайдушно боровся проти поневолювачів.

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У чорно-білому кліпі Аліна повністю відмовилась від яскравих ефектів або монтажу. Усі три хвилини співачка працює "на камеру", а акцент зміщується з її обличчя на чудернацьке намисто. Паш ділиться, що це давня афганська прикраса.

Дивитись онлайн новий кліп Alina Pash – Pintea:

У кадр також потрапляють, здавалося б, випадкові люди, які танцюють під ритмічний шаманський біт. Насправді ж – це друзі співачки з різних точок світу.

"Ми знімали кліп влітку в Барселоні. У той момент всі вони якраз приїхали на популярний місцевий Sonar Festival, щоб відірватися по повній без своїх дітей", – наголошує Паш. Відзначимо, що режисером кліпу став Джеймс Фішер з Австралії.

ТЕКСТ І СЛОВА ПІСНІ ПИНТЯ

[Куплет 1]
Влюлені були діви
В косу вплітали співи
Чорні очі, прірва, ніч
Де ж ті роки вирвані?
Через поле – мертвий ліс
Чорний ворон, хитрий лис
Маю ціль – не маю страх
Слава Пинті на вустах

[Предприспiв]
Ваблю грою (ей-ей!)
Маю зброю (ей-ей!)
Пау-пау!
Все своє заберу з собою!
Ваблю грою (ей-ей!)
Маю зброю (ей-ей!)
Пау-пау!
Все своє заберу з собою!

[Приспiв]
I'mma Пинтя
Мене звати Пинтя
Bad boy, but герой
Yeah it's my grandpa
I'mma Пинтя
Мене звати Пинтя
Bad boy, but герой
Yeah it's my grandpa
Yeeah, I will put it on account on account «добро»

[Куплет 2]
Не боюсь, що на мене чекає
Ворог біжить, він від мене тікає
Знає, стікає у Тису, бо гад
Пинтя не любить у племені зрад!
Доста чи виставить?
Пора робити мислячи! (ууу)
Ти диви, ти диви, ось так буває
Злих, недобрих покарає

[Предприспiв]
Брат мій Драко покусає
Срібло й золото вертає!
Ей-ей!
Маю зброю ей-ей!
Пау-пау!
Все своє заберу з собою!
Ваблю грою
Ей-ей!
Маю зброю, ей!
І готова я до бою
І готова я до бою, тррря!

[Брiдж]
Так іще ня ніхто не бив і не буде бити
Докі буду бірувати топірець носити!
Через тоті рекрутчини, через тоті ляшки
Покину я вітця й неньку
Піду у опришки!
Не боюся атамана
Що ми тот котюга?
Уже пучок зеленіє
Я йому не слуга!

[Приспiв]
I'mma Пинтя
Мене звати Пинтя
Bad boy, but герой
Yeah it’s my grandpa
I'mma Пинтя
Мене звати Пинтя
Bad boy, but герой
Yeah it’s my grandpa
Yeeah, I will put it on account on account "добро"

Аліна Паш - фото 374039
Аліна Паш

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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