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Rihanna випустила колекцію Savage x Fenty до Дня святого Валентина

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Для рекламної кампанії знялась і сама Rihanna - фото 1
Для рекламної кампанії знялась і сама Rihanna

У перший день 2020 року співачка Rihanna представила нову колекцію Savage x Fenty. Вона приурочена до Дня святого Валентина, а над її створенням працював американський дизайнер і друг зірки Адам Сельман.

Саме він є автором тієї самої прозорої сукні з кристалами Swarovski, в якій Рірі викликала фурор на церемонії CFDA у 2014 році. Це перша співпраця Сельмана з брендом спідньої білизни.

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Капсула складається з двох лінійок: Locket Down і Down the Aisle і включає 19 моделей. Речі витримані у чорно-червоній кольоровій гамі і представлені у широкому розмірному ряду.

Rihanna випустила колекцію Savage x Fenty до Дня святого Валентина - фото 378134

Rihanna випустила колекцію Savage x Fenty до Дня святого Валентина - фото 378135

Rihanna випустила колекцію Savage x Fenty до Дня святого Валентина - фото 378136

Rihanna випустила колекцію Savage x Fenty до Дня святого Валентина - фото 378137

Rihanna випустила колекцію Savage x Fenty до Дня святого Валентина - фото 378138

Rihanna випустила колекцію Savage x Fenty до Дня святого Валентина - фото 378139

"Я завжди хотів створювати білизну. Використовувані в ній деталі і тканини справили величезний вплив на багато моїх колекції. Тому я не проґавив шансу, коли Rihanna звернулася до мене з проханням взяти участь у створенні моделей для Savage X Fenty, – зізнався Адам Сельман і додав: – в основі всього, що я створюю, – сексуальні речі, які роблять жінок впевненими в собі. Це те, що мене завжди пов'язувало з Ріанною".

У рекламній кампанії, яку зняв німецький фотограф Денніс Леопольд, крім самої Рірі й Адама Сельмана сексуально позують знамениті моделі Адесува Айгеві, Джоан Смоллс, Палома Ельсессер і Тіффані Луу.

Колекцію вже можна купити на офіційному сайті бренду. Ціни на речі варіюються від $ 16 до $ 84.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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