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Січневий Vogue Italia вийшов з ілюстраціями замість фото: чому так

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Ілюстрації замінили фотографії в Vogue Italia - фото 1
Ілюстрації замінили фотографії в Vogue Italia

Січневий випуск Vogue Italia вийшов з ілюстраціями замість фотографій. Це перша ілюстрована обкладинка в історії італійської версії культового журналу. Чому так сталося – читайте далі!

Vogue Italia на своїй сторінці в інстаграмі пояснила, що зробила так, аби впровадити екологічніші методи виробництва масмедіа.

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"Обкладинки, а також всі історії в січневому номері намальовані художниками: від відомих ікон ілюстрації і талановитих початківців до легенд коміксів. Ми обійшлися без подорожей, пересилання купи одягу і забруднення довкілля, – пише у своєму зверненні до читачів головний редактор журналу Емануеле Фарнеті. – Ми хотіли довести, що показувати одяг можна, не фотографуючи його.

По-перше, у Vogue Italia ніколи до цього ще не було ілюстрованої обкладинки: і, наскільки мені відомо, ще не був видрукуваний жоден випуск журналу, де б фотографія не була основним візуальним носієм.

Гроші, зекономлені при створенні цього випуску завдяки цій ідеї і художникам, які її підтримали, будуть спрямовані на фінансування проєкту, який дійсно на це заслуговує: відновлення Фонду Кверини Стампалія в Венеції, який був серйозно пошкоджений у результаті недавніх повеней".

Усього представлено 7 обкладинок. Їх прикрасили намальовані портрети моделей Лілі Самнер, Ліндсі Віксон, Феліче Нови Нордхофф, Олівії Гвинти, Аси Барадж і Амбар Кристал Зарзуели. Всі дівчата приміряють одяг від Gucci.

Автори малюнків – італійський фотограф Паоло Вентура, американський художник Девід Салле, японський ілюстратор персонажів Еситака Амано, автор коміксів Міло Манара, нью-йоркський ілюстратор Дельфіна Десан і африканська художниця Кассі Намода. Остання обкладинка – фігура невідомої жінки пензля італійського художниці-перформансистки Ванесси Бікрофт.

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Січневий Vogue Italia вийшов з ілюстраціями замість фото: чому так - фото 377960

Січневий Vogue Italia вийшов з ілюстраціями замість фото: чому так - фото 377961

Січневий Vogue Italia вийшов з ілюстраціями замість фото: чому так - фото 377962

Січневий Vogue Italia вийшов з ілюстраціями замість фото: чому так - фото 377963

Спеціальний випуск Vogue Italia надійде у продаж вже 7 січня.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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