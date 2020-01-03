Сексуальна Джіджі Хадід знялася топлес для новорічного календаря

Супермодель Джіджі Хадід привітала своїх фанатів з Новим роком, показавши пікантне фото.

Популярна супермодель Джиджі Хадід знялася без бюстгальтера для календаря модного журналу V Magazine. Фото з'явилися на офіційних сторінках глянцю і моделі в Instagram.

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На чорно-білих знімках Хадід позує топлес. На одному з фото вона стоїть спиною до камери в чорних джинсах, поклавши долоні в задні кишені. Образ доповнюють розпущене волосся і шкіряна кепка з ланцюжком.

На іншому знімку зірка знялася обличчям до камери, прикривши голі груди руками. Під плечем Хадід розмістилися цифри 2020 року, присвячені до Новому року.

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