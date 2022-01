Репер Емінем побив абсолютний рекорд Spotify

Щось популярне, а щось – вічне. Мабуть, саме так можна схарактеризувати творчість Емінема. І це вкотре доводить його альбом, якому понад 20 років. Платівку прослухали понад мільярд разів на популярному стрімінговому сервісі.

Кількість прослуховувань другого альбому Емінема "The Slim Shady LP", що вийшов у 1999 році, перевищила на Spotify 1 мільярд. Про це повідомляє NME.

10 інших платівок подолали цю позначку раніше. Тепер музикантові належить новий рекорд: він став єдиним виконавцем, чиї 11 альбомів, включаючи "The Marshall Mathers LP" та його останню роботу "Music to Be Murdered By", прослухали на стрімінговій платформі понад мільярда разів.

Єдиним повноформатником, який не перейшов цей рубіж, став "Infinite" – він просто недоступний на Spotify.

22 грудня 2021 року пісня Еда Ширана "Shape of You" стала першою піснею, яка набрала три мільярди прослуховувань на Spotify. Такого успіху трек зміг досягти менш як за п'ять років – його випустили у 2017 році. Музикант назвав результат "абсолютно шаленим".

