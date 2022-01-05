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Українська музика 2021 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
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У 2021-му українська музика продовжила рухатись вперед, тому популярні пісні захоплюють не тільки звучанням, а й крутими текстами. Ми уважно стежили за всіма новинками, тож готові представити найкращі прем'єри цього року. Слухайте онлайн плейлист ТОП 50!
Хоч 2021 рік був для культурної індустрії не найкращим, але українська музика не припиняла надихала слухачів. Новинки в стилі поп, реп, рок та електроніка – за останні 12 місяців вдалось зібрати справді крутий плейлист найкращих українських пісень. Якщо ж ви досі вважаєте, що в Україні немає виконавців, якими можна пишатись та захоплюватись, то пора зацінити ці пісні!
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Визначати найкращі пісні було неймовірно важко, але ми обрали найкращих із найкращих! До вашої уваги рейтинг українських новинок року за версією Радіо МАКСИМУМ.
Найкраща українська музика 2021
1. Океан Ельзи & Один в каное – Місто весни
Ця пісня стала першою композицією, яку Святослав Вакарчук написав про рідний Львів. Сам соліст гурту "Океан Ельзи" розповідає, що дуже хотів написати якусь композицію про місто свого дитинства та юності. Саме зараз настав той час, коли він по-іншому усвідомив значення рідного Львова. "Коли ставлення до міста через роки викристалізувалось у тиху, але вічну любов. Коли ти просто розумієш, що це найкраще місце на Землі для тебе було, є і буде", – розповів Святослав Вакарчук.
2. KALUSH і Jerry Heil – Хвилі
Українські слухачі мають можливість насолоджуватися музичними новинками від молодих українських зірок. На цей раз дует створили Jerry Heil та KALUSH. Вони представили пісню "Хвилі". Ця робота стала не лише популярною серед слухачів, а й корисною для самих музикантів, адже у такій співпраці вони розкриваються з нових сторін. Загалом 2021 рік став роком потужних колаборацій, зокрема і музичних.
3. THE HARDKISS – Сестра
Новий кліп з Юлією Саніною – справжній трилер в азійському стилі. Відеоробота на пісню "Сестра" захопила поціновувачів гурту з перших секунд, адже переносить у кінореальність зі своєю злагодженою історією, персонажами та сюжетом.
4. MELOVIN – Кіт і драма
Меловін продовжує створювати україномовні пісні, чим тішить своїх фанатів. З кожною новою піснею артиста можна відстежувати його прогрес – ця музична робота відрізняється від попередніх і такий експеримент можна вважати вдалим. Цікаво, що цю пісню можна розкласти на 78 звукових доріжок й це є своєрідним рекордом.
5. Бумбокс – Імперії впадуть
Андрій Хливнюк написав ще одну пісню, яка ввійде в історію української музики. Сенси, якими наповнені музичні роботи гурту "Бумбокс" піддаються неодноразовому розбору – у ці тексти та мелодію потрібно заглиблюватися повністю. Пісня "Імперії впадуть" розповідає про те, що стосунки завжди залишають сліди. І цей досвід ми несемо із собою, але воно того варте.
6. АРТЕМ ПИВОВАРОВ – МІРАЖ
Артем Пивоваров презентував нову пісню "Міраж" та сюрреалістичний кліп. За традицією виконавця, ця музична робота має кілька мовних версій. Мелодія та слова можуть прилипнути до вас з перших секунд і ви будете наспівувати "Міраж" не один день поспіль. Ідея роботи – не забувай дивитися вгору в небо, адже там чекає та сама зірка, яка допоможе знайти шлях до мрії. Не обмежуйте політ фантазії!
7. БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – ВІЛЬНІ ЛЮДИ
Гурт презентував не лише нову пісню до Дня Гідності та Свободи, а й повноцінний студійний альбом "Вільні люди", який став 6 за рахунком у музичному доробку музикантів. Ця пісня про 31 рік незалежності та 31 гордість нації. Це хроніки видатних людей та подій України.
8. KALUSH ft. Христина Соловій – Таксі
Цікава музична співпраця, яка вдалася хорошим треком. Ніжний голос Христини Соловій заколисує, поки їдеш цим музичним "таксі" прямо у свої спогади. Ця пісня-історія змушує слухача переживати задавнені емоції, які наново виринають. Виконавці наполягають, що така історія є у кожного з нас.
9. Фіолет – Зовсім не боляче
Соліст гурту Сергій Мартинюк коментує цю музичну роботу: "Ця пісня стала своєрідною епітафією історії стосунків, яка тривала сім років". Музикант не до кінця розумів, чи готовий ділитися цим зі світом чи ні. І важко сказати, чи просив він цією піснею вибачення, виправдовувався чи просто намагався остаточно поставити крапку і рухатися далі.
10. QARPA – Баби круті чуваки
Для Ірени Карпи цей кліп – про солідарність, силу та здоровий пофігізм. У новому кліпі можна побачити не лише Ірену Карпу, а й дуже багато яскравих героїнь. У відеороботі є культуристка, манекенниця, дослідниця, дівчата з гурту Kiri танцюють тверк, а круті військові співають і танцюють під Батьківщиною-Матір'ю.
Наступні українські пісні у рейтингу ТОП 50
У плейлист пісень року ми включили як хіти вже відомих виконавців, так і треки музикантів-початківців, які заявили про себе у 2021-му. Слухайте онлайн найкращу музику та пишіть, що ж ви слухали торік:
- Vivienne Mort & OMANA – Демони
- Саша Чемеров ТА Бумбокс – Любила
- RIDNYI – Сила Моя
- Океан Ельзи FEAT ALYONA ALYONA – Країна дітей
- Джамала та TAYANNA – Моя Земля
- Океан Ельзи та KALUSH – Перемога
- TAYANNA – Темна вода
- ONUKA – GUMA
- Друга Ріка – Остання
- KRUTЬ – Вигадати
- ТНМК feat. Жадан і Собаки & VOID – Пірати
- GannaBaby – Квіти (Не за бабки)
- Lama – Діаманти
- VovaZiLvova, MamaRika – Серце стукає
- СКАЙ – Легковажна
- alyona alyona – Читаю реп
- KAZKA – М'ята
- Тіна Кароль – Красиво
- Воплі Відоплясова – Хвиля
- SOWA – Шрами
- KOLA – Прохана гостя
- Alina Pash – Абулія
- CLOUDLESS – Псих
- Христина Соловій – До краю
- Антитіла – Стань
- KARNA – Добрий вечір!
- Тіна Кароль та Ivan NAVI – Ангели все знають
- Арсен Мірзоян – Штучні сонця
- NK X ВАСЯ ДЕМЧУК – SORRY 2
- Олександр Пономарьов & DZIDZIO – Пазли
- Тоня Матвієнко – Роса
- квіткіс – Катакомбо
- ON i ONA – Ти танцювала
- НУМЕР 482 – Сніг
- Злата Огневич – Я Твоя Єдина
- TAYNA x 7TEEN`S – SENYORYTA
- VLAD DARWIN – Без умов
- GROSU – Міріада
- KALUSH FEAT. SKOFKA – Давай начистоту
- KOZAK SYSTEM & ІЛЛЯ LETAY – Танцюєш
Повний плейлист найкращої української музики за 2021 рік на YouTube можна також послухати тут
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