Рейтинг продуктів, які негативно впливають на здоров'я зубів

Від харчування залежить дуже багато чого в нашому житті. Продукти впливають на організм, в тому числі позначаються і на здоров'ї зубів. Є низка продуктів, які здатні зруйнувати емаль, спровокувати карієс, зубний камінь. Саме тому ми рекомендуємо від них відмовитися або мінімізувати їхнє споживання.

Солодощі

Солодощі є одними з перших ворогів зубів. Потрапляючи в рот, вони стають відмінною поживою для бактерій. Мікроорганізми виробляють для їх перетравлення кислоти, які виводять мінерали із зубної емалі і вона демінералізується. Саме так руйнується зовнішній блискучий захисний шар зубів. Тільки слина може зменшити шкідливий вплив бактерій. Чи не менше шкоди завдають кислі цукерки: вони теж можуть спровокувати карієс.

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Хліб

У складі хліба є крохмаль. Після розщеплення він перетворюється на цукор. Хліб при пережовуванні перетворюється в кашку, яка липне до зубів і виявляється у всіх щілинах. Це може затримувати їжу, яка стане місцем розмноження мікробів. Краще в таких випадках вибирати не білий хліб, а цільнозернові вироби. Адже процес розщеплення на цукор значно повільніші в такому випадку.

Алкоголь

Спиртні напої сушать ротову порожнину та негативно позначаються на стані зубів. Завдяки їх впливу зменшується кількість слини. А це призводить до того, що без неї неможливе видалення залишків їжі, шкідливих бактерій, заповнення мінералів у зубній емалі. Це, у свою чергу, призводить до утворення карієсу й інших проблем з зубами. Крім того, алкоголь може впливати на колір зубів, пігментуючи їх.

Енергетичні напої

В енергетичних напоях дуже високий рівень кислотності, який і призводить до руйнування зубної емалі. Зуби стають беззахисними перед шкідливими бактеріями, які мешкають в ротовій порожнині. А слина стає нездатною протистояти мікроорганізмам.

Кава

Ще один шкідливий для зубів продукт – кава. Вона здатна забарвлювати зуби, а кисле середовище з цукром і вершками викликає ріст бактерій і руйнує зубну емаль.

Газовані напої

Ці напої шкідливі тим, що в їх складі є цукор. Він провокує підвищення кислотності в роті, руйнує зубну емаль. Вони можуть сприяти утворенню темних плям на зубах. Також газована вода впливає на дентин – шар зуба, який міститься під емаллю. При його пошкодженні може відбутися руйнування зуба або карієс.

Лід

Стоматологи стверджують, що тверда їжа може негативно позначитися на стані зубів. Так, жування льоду здатне викликати механічні пошкодження емалі і ясен. Наприклад, можуть утворитися сколи, тріщини, розхитування коронок і пломб.

Цитрусові

У цих продуктах міститься кислота, яка робить емаль беззахисною. Навіть при невеликій кількості лимонного соку може утворитися карієс і інші порушення зубів. Для зменшення шкідливого впливу цитрусових продуктів на зуби слід прополоскати рот водою після їх вживання.

Чіпси

Чіпси теж шкодять зубам. У подрібненому стані цей продукт перетворюється на кашку, яка заповнює порожнечі в роті. А крохмаль у складі чіпсів виділяє цукор, що і призводить до неприємностей. Найкраще, звичайно, не їсти цей продукт зовсім. Але якщо без цього не обійшлося, то слід скористатися зубною ниткою, щоб позбутися від залишків цієї їжі.

Сушені фрукти

Ця липка, в'язка і солодка їжа – не найкращий вибір для зубів. Вони заповнюють усі щілини та тріщини в зубах, провокуючи утворення карієсу. Тільки якщо очищати ротову порожнину за допомогою полоскання водою або зубної нитки можна врятувати ситуацію.

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