На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Рейтинг продуктів, які негативно впливають на здоров'я зубів
-
- 21
Від харчування залежить дуже багато чого в нашому житті. Продукти впливають на організм, в тому числі позначаються і на здоров'ї зубів. Є низка продуктів, які здатні зруйнувати емаль, спровокувати карієс, зубний камінь. Саме тому ми рекомендуємо від них відмовитися або мінімізувати їхнє споживання.
Солодощі
Солодощі є одними з перших ворогів зубів. Потрапляючи в рот, вони стають відмінною поживою для бактерій. Мікроорганізми виробляють для їх перетравлення кислоти, які виводять мінерали із зубної емалі і вона демінералізується. Саме так руйнується зовнішній блискучий захисний шар зубів. Тільки слина може зменшити шкідливий вплив бактерій. Чи не менше шкоди завдають кислі цукерки: вони теж можуть спровокувати карієс.
І ще: 5 літніх фруктів, які позитивно впливають на вашу фігуру
Хліб
У складі хліба є крохмаль. Після розщеплення він перетворюється на цукор. Хліб при пережовуванні перетворюється в кашку, яка липне до зубів і виявляється у всіх щілинах. Це може затримувати їжу, яка стане місцем розмноження мікробів. Краще в таких випадках вибирати не білий хліб, а цільнозернові вироби. Адже процес розщеплення на цукор значно повільніші в такому випадку.
Алкоголь
Спиртні напої сушать ротову порожнину та негативно позначаються на стані зубів. Завдяки їх впливу зменшується кількість слини. А це призводить до того, що без неї неможливе видалення залишків їжі, шкідливих бактерій, заповнення мінералів у зубній емалі. Це, у свою чергу, призводить до утворення карієсу й інших проблем з зубами. Крім того, алкоголь може впливати на колір зубів, пігментуючи їх.
Енергетичні напої
В енергетичних напоях дуже високий рівень кислотності, який і призводить до руйнування зубної емалі. Зуби стають беззахисними перед шкідливими бактеріями, які мешкають в ротовій порожнині. А слина стає нездатною протистояти мікроорганізмам.
Кава
Ще один шкідливий для зубів продукт – кава. Вона здатна забарвлювати зуби, а кисле середовище з цукром і вершками викликає ріст бактерій і руйнує зубну емаль.
Газовані напої
Ці напої шкідливі тим, що в їх складі є цукор. Він провокує підвищення кислотності в роті, руйнує зубну емаль. Вони можуть сприяти утворенню темних плям на зубах. Також газована вода впливає на дентин – шар зуба, який міститься під емаллю. При його пошкодженні може відбутися руйнування зуба або карієс.
Лід
Стоматологи стверджують, що тверда їжа може негативно позначитися на стані зубів. Так, жування льоду здатне викликати механічні пошкодження емалі і ясен. Наприклад, можуть утворитися сколи, тріщини, розхитування коронок і пломб.
Цитрусові
У цих продуктах міститься кислота, яка робить емаль беззахисною. Навіть при невеликій кількості лимонного соку може утворитися карієс і інші порушення зубів. Для зменшення шкідливого впливу цитрусових продуктів на зуби слід прополоскати рот водою після їх вживання.
Чіпси
Чіпси теж шкодять зубам. У подрібненому стані цей продукт перетворюється на кашку, яка заповнює порожнечі в роті. А крохмаль у складі чіпсів виділяє цукор, що і призводить до неприємностей. Найкраще, звичайно, не їсти цей продукт зовсім. Але якщо без цього не обійшлося, то слід скористатися зубною ниткою, щоб позбутися від залишків цієї їжі.
Сушені фрукти
Ця липка, в'язка і солодка їжа – не найкращий вибір для зубів. Вони заповнюють усі щілини та тріщини в зубах, провокуючи утворення карієсу. Тільки якщо очищати ротову порожнину за допомогою полоскання водою або зубної нитки можна врятувати ситуацію.
Читайте також: Ось чому не варто регулярно харчуватися в кафе: несподівана заява
-
16:40Співачка Санта Дімопулос показала перші "вагітні" знімки
-
16:17Як швидко почистити часник: цей лайфхак спрощує життя (відео)
-
15:54У Volkswagen розповіли, коли вийде новий Golf
-
15:44Кіт, який любить їздити з вітерцем, розвеселив Reddit
-
15:21Facebook анонсувала криптовалюту Libra
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
15:11Крихітка з 80-х: звабливе відео з Ратажковскі підкорює мережу
-
14:51Рейтинг продуктів, які негативно впливають на здоров'я зубів
-
14:34Спека продовжується: прогноз погоди на 20 червня
-
14:18Як тренуватися в спеку: прості поради
-
14:00Новий рейтинг партій на парламентські вибори 2019: трійка лідерів змінилася
-
13:47У мережі розповіли, коли відбудеться презентація Samsung Galaxy Note10
-
13:23Медики назвали простий і дієвий спосіб знизити тиск
-
12:59Сергій і Сніжана Бабкіни назвали сина незвичним іменем
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
12:43Вами маніпулюють: науковці вразили заявою про собак
-
12:15Як купити кондиціонер для квартири: поради, які врятують вас цього літа
-
12:00Чорнобиль 1 серія 2019: дивитись онлайн серіал українською, сюжет
-
11:48У головного "винищувача" смартфонів з'явився серйозний конкурент: кумедне відео
-
11:21Записники Леонардо да Вінчі виклали у вільний доступ
-
10:51Lexus поділився першими фото оновленого GX
-
10:22Плавати можна: медики зруйнували ще один популярний міф
-
10:15Анекдоти про дачу: веселі жарти та кумедні історії про заміський відпочинок
-
10:00День Конституції України 2019: дата, коли буде додатковий вихідний
-
09:52У США продають тростину, яка врятувала господиню на Титаніку
-
14:00Новий рейтинг партій на парламентські вибори 2019: трійка лідерів змінилася
-
12:15Як купити кондиціонер для квартири: поради, які врятують вас цього літа
-
10:15Анекдоти про дачу: веселі жарти та кумедні історії про заміський відпочинок
-
07:14Погода в Україні 19 червня: прогноз по містах
- 18 червня
-
21:55Скільки має тривати ідеальна прелюдія до сексу: пояснення медиків
-
18:30Дівчина героя української молодіжки на ЧС 2019 підкорила мережу: гарячі фото
-
15:00ТЕСТ: Доповни назву серіалу
-
12:16#Ятобінебренд: у мережі запустили флешмоб проти заяви Зеленського
-
10:15Анекдоти про баню: веселі жарти та приколи про лазню
-
07:15Погода 18 червня: точний прогноз в Україні
- 17 червня
-
21:535 секс-порад, які чоловіки хотіли б дати своїм коханим
-
19:394 поради на випадок, якщо ви заблукали в лісі
-
16:56Названо найшвидший смартфон у світі: AnTuTu не бреше
-
14:15ТЕСТ: Доповни назву фільму
-
12:00Анекдоти про курортний роман: смішні жарти про кохання та секс на відпочинку
-
09:27Голос Діти 5 сезон 4 випуск: найкращі виступи, які вам сподобаються
-
07:14Яку погоду очікувати 17 червня: прогноз по містах
- 16 червня
-
21:23Сексуальна кохана Кріштіану Роналду та гола Настя Каменських розбурхали мережу (18+)
-
16:50Дівчина тижня: спокуслива Олександра Кучеренко, яка підкорила серце Комарова
-
14:24Нова рок музика: найкрутіші пісні тижня для твого настрою
-
12:50День батька: українські зіркові татусі показали теплі знімки з дітьми
-
11:20Прогноз погоди на 16 червня в Україні
-
08:33Ось чому не варто зловживати кавою
- 15 червня
-
20:55Україна вперше в історії виграла чемпіонат світу з футболу U 20
-
19:06УКРАЇНА – ПІВДЕННА КОРЕЯ: відео голів і огляд фіналу ЧС з футболу U-20