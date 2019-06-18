Ось чому не варто регулярно харчуватися в кафе: несподівана заява

Якщо ви обожнюєте харчуватися в кафешках і ресторанах, то у нас для вас не вельми позитивна новина. Науковці провели дослідження та з'ясували, що така "звичка" може негативно вплинути на фертильність.

Дослідження вчених зі США (Університет Джорджа Вашингтона і Каліфорнійський університет) свідчить про те, що звичка часто обідати в кафе та ресторанах може погано позначитися на фертильності. На користь такого висновку свідчать дані експерименту за участю 10 тисяч осіб.

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Учасники спочатку було опитано про те, де вони брали їжу протягом останньої доби. Потім випробувані пройшли медогляд і здали аналізи. Виявилося, що в зразках сечі тих людей, які протягом дня неодноразово їли їжу з кафе, ресторанів та інших закладів, була присутня підвищена концентрація фталатів – рівень цих сполук у любителів страв з громадського харчування був вищий на 35% у порівнянні з людьми, які харчувалися переважно їжею, приготовленою вдома. У наймолодших учасників дослідження, які в основному харчувалися їжею з кафе та майже не вживали домашньої їжі, середній рівень фатальний перевершував показники опонентів на 55%.

За словами вчених, фталати проникають в їжу, а потім і в організм людей з пластику, використовуваного у виготовленні упаковки. Вони стверджують, що вміст фталатів є високим як у коробках з готовою їжею, так і в рукавичках, якими користуються кухарі.

Фталати, зокрема, відомі своєю здатністю негативно впливати на жіночу фертильність – вони порушують роботу ендокринної системи та підривають здатність організму регулювати рівень репродуктивних гормонів.

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