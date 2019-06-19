5 літніх фруктів, які позитивно впливають на вашу фігуру

Влітку нам особливо хочеться похвалитися стрункою фігурою, адже погода дозволяє це зробити. І ось сезонні літні фрукти, які дозволяють отримати задоволення від їх вживання і не набрати зайві кілограми.

Полуниця. Всі ті, хто говорить, що дієтичні продукти без смаку, глибоко помиляються. Додають її до салатів, каш, смузі або навіть випічки, ви отримаєте яскраво виражений приємний смак. Нагадаємо, що у 100 грамах полуниці всього 33 калорії, зате безліч антиоксидантів, що зміцнюють імунітет.

І ще: Як приготувати домашнє морозиво з полуниці за 2 хвилини: смачний рецепт

Малина. Соковита малина швидко підвищує настрій. Якщо ви намагаєтеся схуднути, то це ще один привід для того, щоб налягати на малину. У 100 грамах цих ягід – 53 калорії. Можна додавати її в пластівці або смузі, або салати.

Кавуни. Цей фрукт, який більш ніж на 90% складається з води. Чудовий продукт для зміцнення здоров'я нирок. У 100 грамах кавуна – 30 калорій.

Персики. Насичені нутрієнтами, а також є одними з найкорисніших для здоров'я фруктів. У 100 грамах персика 39 калорій. Крім того, вони містять фенольні компоненти, які мають протизапальний й антидіабетичний вплив.

Папая. У 100 грамах цього екзотичного фрукта 43 калорії. Папая дозволяє утримувати під контролем рівень цукру в крові і зміцнювати імунітет.

Читайте також: Ось чому не варто регулярно харчуватися в кафе: несподівана заява