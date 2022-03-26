Реальна новина чи фейк: працює Telegram-бот для перевірки інформації

Від початку війни, яку розгорнули російські окупанти, у мережі побільшало дезінформації та фейків. Тому пропонуємо користуватись Telegram-ботом для перевірки новин.

РУ Центрі протидії дезінформації при РНБО радять не тільки дослухатись до офіційних джерел інформації, а й перевіряти новини на правдивість. У цьому може допомогти фактчек-бот Перевірка.

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Це бот-рятівник від фейкових новин, неперевіреної інформації, відвертої брехні, пропаганди рф. Він допоможе розрізнити фейкові новини у соцмережах, у політиці, визначити фейкові новини російських ЗМІ, спрямовані на боротьбу з Україною, – зазначають у ЦПД.

Як користуватись ботом:

Знайдіть бота у Telegram за цим посиланням;

Надішліть інформацію, яку хочете перевірити;

Далі команда фактчекерів перегляне дані із застосуванням штучного інтелекту та упродовж кількох хвилин надішле відповідь.

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